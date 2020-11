Những phụ nữ bị cướp giật kéo lê trên đường: 'Ám ảnh, đến giờ vẫn sợ lắm'

Xuất hiện trong đoạn clip là hình ảnh một cô gái nằm ngửa trên mặt đường, tay bám vào đuôi xe máy và vị kéo đi một đoạn dài với tốc độ khá nhanh. Thủ phạm cướp giật tài sản của cô gái sau đó đã bị bắt nhưng nỗi sợ vẫn còn.

Liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ

Kinh hoàng cảnh cô gái bị tên cướp chạy xe máy kéo lê trên đường Vụ cướp giật này chưa lắng xuống, nữ DJ Linh Hana lại gây xôn xao dư luận khi vừa cho biết cô bị giật điện thoại khu vực ở đường Sư Vạn Hạnh - Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) dẫn đến thương tích.

Chia sẻ của nữ DJ nhanh chóng được nhiều hội nhóm trên Facebook chia sẻ. Tài khoản Bùi Mạnh Hà bình luận: "Thấy trộm cướp ghê quá". Tài khoản Thuan Tran bức xúc: “Mình không quan tâm chuyện hình thể cô DJ, nhưng tụi giật điện thoại này phải trừng trị nghiêm minh. Chẳng những cướp giật tài sản mà con gây nguy hiểm cho người bị hại”.

Tài khoản Nguyễn Hữu Nghĩa bình luận: “Nhìn mà xót thay, người trầy hết”. Không những vậy, trên mạng xã hội còn ngập tràn những lời bình luận ác ý săm soi ngoại hình của nữ DJ.

Nữ DJ vẫn chưa ổn định tinh thần sau vụ cướp giật khiến cô bị thương tích Ảnh: Trần Tiến

Chia sẻ với Thanh Niên, nữ DJ cho biết bản thân vẫn còn sợ hãi sau khi sự việc xảy ra. Linh kể lại, thời điểm xảy ra lúc 2 giờ 7 phút ngày 7.11, lúc này khi Linh cùng 3 người bạn (nữ) vừa đi làm về, trong đó 3 người bạn chạy xe vào hầm xe trên đường Sư Vạn Hạnh (P.13, Q.10, TP.HCM) để gửi. Linh lúc này cũng đi xe máy và đang loay hoay bấm điện thoại thì tên cướp bất ngờ áp sát giật mạnh chiếc điện thoại.

“Lúc đó theo quán tính tôi nắm chiếc điện thoại lại thì bị kéo văng xuống đường. Hoảng quá tôi nắm được đuôi xe của tên cướp thì bị kéo thêm. Tên cướp lúc ấy mặc đồ xe ôm công nghệ màu đỏ và đi 1 mình”, Linh nói.

Lời khai kẻ cướp kéo lê cô gái 500 mét trên đường rồi trốn vào nghĩa trang

Nữ DJ Linh Hana chia sẻ về việc bị cướp giật điện thoại Ảnh: Chụp màn hình

Nạn nhân sau đó cũng trở về nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể và thu xếp đồ đạc về quê nghỉ ngơi trong tình trạng hoảng loạn. Linh cho biết chiếc điện thoại bị tên cướp giật mất có giá trị hơn 30 triệu đồng. Đến nay, vết thương của nạn nhân vẫn còn chưa lành hẳn và đang trong giai đoạn điều trị.

Nạn nhân cũng tỏ ra bức xúc khi một số bình luận với nội dung “soi mói” ngoại hình của mình sau vụ việc bị cướp. “Lúc lên mạng tôi có đọc được những bình luận soi mói nên rất bức xúc. Thậm chí có những người nhắn tin riêng và buông lời khiếm nhã với tôi”, chị nói

Đeo túi vải bình thường vẫn bị cướp giật

Tưởng như những tài sản có giá trị cao mới lọt vào tầm ngắm của tội phạm cướp giật . Tuy nhiên, chia sẻ với PV Thanh Niên nhiều nạn nhân nữ cho biết dù chỉ mang theo những loại túi thông thường, không để bất cứ tài sản giá trị nào bên trong vẫn bị cướp giật. Đã 2 năm kể từ vụ cướp xảy đến với mình, chị Lê Thảo Nguyên (22 tuổi) vẫn chưa hết ám ảnh về vụ cướp giật túi xách (xảy ra vào tháng 8.2018) mà chị là nạn nhân.

Chị Nguyên kể lại, sau khi gặp gỡ bạn bè chị nhờ bạn trai đưa về nhà. Cả hai đang trên đường về nhà trọ ờ Làng Đại học cách đó một đoạn ngắn để lấy mũ bảo hiểm thì bị giật túi xách.

Thảo Nguyễn kể lại sự việc khiến cô bị ảnh hưởng 2 năm trước Ảnh: Lê Hồng Hạnh

“Thật sự là mình không ngờ mình cũng bị giật túi xách nữa vì lúc đó mình mang một túi vải rất bình thường và bên trong chủ yếu là để sách, chỉ có một ít tiền. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá mình chỉ nhớ là hai người đó đi xe máy, người ngồi trước áp sát xe rồi người ngồi sau giật túi của mình. Vì mình đeo túi vải chéo nên mất thăng bằng rồi bị ngã. Người chở mình cũng ngã theo. Mình chỉ nhớ đến lúc đó sau đó mình bất tỉnh không biết gì nữa thức dậy đã thấy ở trong bệnh viện. Nhưng nghe mọi người kể lại, mình ngã xuống lộn nhào vài vòng rồi bị kéo theo một đoạn trên đường”, chị nói.

Hình ảnh cô gái bị kéo lê trên đường khiến dân mạng "hết hồn" Ảnh: Cắt từ clip

Kết quả, chị Nguyên bị tổn thương ngoài da, bị thương ở mặt, phần đầu bị sưng tụ máu, cổ và lưng không cử động được. Vụ tai nạn khiến việc học của Thảo Nguyên bị ảnh hưởng, phải mất một thời gian sau chị mới lại ổn định cuộc sống.

“Lúc đó điều mình sợ nhất là bị liệt vì cơ thể không cử động được, sợ phần não tổn thương vì sưng rất lớn. Với lại trên mặt có vết thương nên mình rất sợ để lại sẹo, khi tỉnh lại, mình luôn miệng hỏi người thân rằng trên mặt mình có bị gì không”, chị chia sẻ. Do suy nghĩ là đường vắng, lại không có camera an ninh, bọn cướp cũng đã giật đồ và bỏ chạy nên chị Nguyên không trình báo công an.

Chị Nguyên cũng tâm sự thêm, từ sau vụ tai nạn chị không còn mang túi ra đường nữa mà chỉ mang ba lô, điện thoại thì để trong túi áo và không mang ra khi đang đi trên đường. Nếu có đồ dùng gì cần thiết như ví tiền chị sẽ để trong cốp xe thay vì để trong túi xách.