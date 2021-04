Những tấm lòng vàng

Mắt kính Quy Nhơn (Trần Hưng Đạo): 700.000 đồng; anh Hoàng (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Dung, Hằng (358/3/3 Cách Mạng Tháng 8 , P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (đường số 16, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; anh Phạm Thanh (291-293 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng): 20.000.000 đồng; cô Đinh Thị Thường (K26/6 Duy Tân, TP.Đà Nẵng): 500.000 đồng; anh Đặng Văn Trúc (P. Hải Tây, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; chú Lê Thiện Bảo Đáng (Biên Hòa, Đồng Nai): 1.000.000 đồng; chị Thủy (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Trần Huy Rụy (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trúc Nam (P.4, Q.8, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm (đường Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Quân, Thảo, Dân và Nguyên (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Đoàn Thị Phú, Tuấn, Hương, Hoàng Thông, Hồ Bốn (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Truong Thi Cam Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Duong Van An Loc: 100.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng;ban doc: 100.000 đồng; Luu Thi My Phuong: 500.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; Chau Nguu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Thieu Thi Kim Dung: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Van Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Dien Tan: 2.000.000 đồng; Le Van Thanh (114 Hung Vuong, tinh Quang Ngai): 100.000 đồng; Ha Nhien Thoai: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; Nguyen Trung Hieu: 200.000 đồng; Tran Thi Hong Thu: 300.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Tran Thi Thanh Xuan: 2.000.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thu Huong: 500.000 đồng; Pham Thong Thai: 400.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 1.000.000 đồng; Pham Thu Thu Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen The Thang: 500.000 đồng; Ha Anh Ngoc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Hien: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Huu Khuong: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ngo Van Hung: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Thi Thao Hien: 200.000 đồng; Pham Thi Hong Trang: 1.500.000 đồng; Nguyen Thi Hoan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hoai Linh: 200.000 đồng; Phan Thi Lam Binh: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.