Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Huyen Ton Nu Minh Bau: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ly: 100.000 đồng; Truong Bach Yen: 500.000 đồng; Luong Ba Hoanh: 1.000.000 đồng; co Ngoc Le: 500.000 đồng; Ngo Thi Diem My: 300.000 đồng; Do Thi Diem Chau: 200.000 đồng; Truong Anh Tu: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Phan Thi Thanh Thuy: 5.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 300.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Dung: 2.000.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 500.000 đồng; Mai Lan Phuong: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Tran Thi Thu Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Tu Yen Nhi: 200.000 đồng; Nguyen Kim Long: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ai Loan: 300.000 đồng; gia dinh Tu Loan (Huynh Van Banh, Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Tran Thi Dao: 1.000.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Huu Thuan: 500.000 đồng; bạn đọc: 400.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Trang Ngọc Thạch - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Đã có giấy báo, nhưng không tiền để phẫu thuật ; trên Thanh Niên ngày 27.8.2020):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Ngô Thanh Thùy (ấp Tân Nam, X.Tân Phú, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre): 500.000 đồng; Huỳnh Khanh (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; bác Nguyễn Thị Vinh (120 Triệu Nữ Vương, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; Nguyễn Đức Hạnh (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Hoàng Thị Minh Lan (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 3.000.000 đồng; bạn đọc (Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thành Lý (53 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường số 5, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 700.000 đồng; Anh Tài (Q.11, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Dung, Hằng (358/3/3 Cách Mạng Tháng 8 , P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Ngọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bao Uyen: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Dam Van Tuan: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Lien: 50.000 đồng; Nguyen Huy Phong: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)