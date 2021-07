Những tấm lòng vàng

Trần Tân Nguyên và Trần Tâm Minh (259 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 10.000.000 đồng; bạn đọc (tỉnh Bạc Liêu): 300.000 đồng; anh Hiển (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Trương Thị Phong (Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thanh Hải (90 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Công ty điện lực TNHH Bot Phú Mỹ 3 (đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 1.000.000 đồng; Bảo Huy (TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; bs Oanh (Benh vien 115): 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Duong Quoc Khanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Minh Triet: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi Le Quyen: 2.000.000 đồng; Ma My Dinh: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Lien: 200.000 đồng; Pham Thi Xuan Mai: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Cong Danh: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tra Giang: 150.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dang Thanh Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc: 500.000 đồng; Duong Tan Khoi: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Thanh Phat: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Tu Dung: 2.000.000 đồng; Vo Sy Thanh Dat: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Thi Anh Thu: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Co Nuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 200.000 đồng; Le Thai My Phung: 2.000.000 đồng; Tran Le Hoang My: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Lan: 200.000 đồng; Bui Thanh Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 70.000 đồng; Ngo Huy Luu Ly: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ngo Thi Tao: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Phuong: 200.000 đồng; Co Hoi: 500.000 đồng; Trinh Van Thanh: 2.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Ho Van Khoi: 500.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Truc Duy: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Tran Quang Dung: 400.000 đồng; Anh Tri: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng (còn tiếp)

Ông Vũ Thành Đạt: 400.000 đồng; chú Lê Cung Bắc (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình chú Chinh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; anh Nguyễn Đức Hạnh (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; Doan Thi Kieu Diem: 100.000 đồng; (còn tiếp)