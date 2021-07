Những tấm lòng vàng

Ban doc: 50.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Ha Thu, Duy Hung: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Van Niem: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Tien: 1.400.000 đồng; Ta Vinh Anh: 2.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 200.000 đồng; Le Quoc An: 2.000.000 đồng; Tran Quang Dung: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bạc Liêu (nhân vật được đề cập trong bài viết Cụ bà 70 tuổi bán vé số nuôi chồng và 2 con nằm liệt giường ; trên Thanh Niên ngày 22.9.2020):

Trương Thị Phong (Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Thị Sú (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 400.000 đồng; Nguyễn Văn Thiệt (208/39 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; JP Phụng (USA): 2.500.000 đồng; Chu Thị Khuyên (178/6 đường D1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Thu Nghi (Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Thọ: 5.000.000 đồng; bạn đọc (TP.Cần Thơ): 200.000 đồng; ông Châu (Q.7, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nhung (Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Am (35 Cô Bắc, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường số 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 700.000 đồng; Ngô Hào, Lê Thị Trúc Lâm, Ngô Lê Dung, Ngô Lê Anh Dũng, Ngô Vũ Minh Châu, Vũ Đức Hạnh (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh An (528/5/113 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Trương Văn Quang ( 21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 500.000 đồng; Thùy Dung, Nhật Nguyễn (Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; anh Thọ (cơ sở sản xuất quạt): 3.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chị Phú, Tuấn, Hương, Thông (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Quân, Thảo, Dân và Nguyên (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Hưng, Đạt (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; anh Đặng Văn Trúc (Hải Tây, TP.Đà Nẵng): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Lâm Thị Minh Châu (Canada): 2.000.000 đồng; Lâm Ngọc Diệp (Lê Công Kiều, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Nguyễn Thị Hoài (H.Hóc Môn, TP.HCM): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Nguyen Thien Chuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.200.000 đồng; Tung Nguyen: 50.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phien: 1.000.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Loi Phung Xuan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Trong Tuyen: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Lam Tien Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Nguyen Hong Minh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 600.000 đồng; Tran Hue Duc: 2.000.000 đồng; Hoang Minh Ngan: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Viet: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Truong Ngoc Anh: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Minh Tuan: 1.000.000 đồng; Ngoc Minh VT: 200.000 đồng; Hoang Anh Tuan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Ngoc Huy Cuong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Thi Yen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Nga: 200.000 đồng; Do Thi Diem Chau: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Van Phung: 700.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; Phan Van Niem, Phan Thi Thu: 500.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; Bui Thanh Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Tri Nam Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Hoang Phu Cuong: 200.000 đồng; Tran Quang Dung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Toan Yen: 400.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; co Kim Thanh: 500.000 đồng; gia dinh Tu Loan: 500.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; Mach Van Thanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Kenh Linh: 300.000 đồng; Truong Thi Kim Thoa: 500.000 đồng; Ta Thi Van (TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau): 400.000 đồng; Co Thuy: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Đào Đình Đức – TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Học bổng nghị lực đến trường - Khát khao đi học của Đức mồ côi ; trên Thanh Niên ngày 24.9.2020):

Ông Hồng Đức Bùi (Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Tâm Minh (259 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Tường Như (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; gia đình cô Năm (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.