Những thứ nhỏ nhặt nhưng quan trọng khi du lịch

Túi mang theo người

Một chiếc ba lô nhỏ là tiện nhất, vừa không bị xách hay đeo nặng một bên vai mà vừa rảnh tay để tung tăng. Tuy nhiên ở những nơi có nhiều trộm cắp, móc túi thì ba lô rất không an toàn.

Bất cứ chỗ nào đông người cũng đều có nguy cơ trộm cắp bạn nhé. Châu Á, châu Âu hay châu Úc cũng thế thôi. Ví dụ trải nghiệm của người viết thì London (Anh) rất an toàn, thế nhưng đi tàu điện ngầm lúc đông người cũng bị móc túi lấy mất ví tiền. Bản thân mình cũng bị lấy mất túi xách trong có cả điện thoại và tiền mặt cộng các loại thẻ khi đi du lịch ở Melbourne (Úc). Lý do đơn giản là do mình hớ hênh, chủ quan vì thật sự Úc rất an ninh, bình thường chẳng cần phải cẩn thận túi ví bao giờ.

Nói tóm lại, các vụ mất đồ luôn có 2 yếu tố: 1 là ở chỗ nhốn nháo đông người, 2 là do mình chủ quan không đề phòng.

Giải pháp khả dĩ là nên dùng loại ba lô chống rạch, có khóa. Nếu bạn ở nước ngoài, bạn có thể mua loại ba lô này ở những cửa hàng chuyên bán va li và phụ kiện du lịch. Ở Việt Nam bạn có thể vào các cửa hàng tương tự nếu có, hoặc đặt mua trên mạng (tìm từ khóa anti-theft backpack là ra nhé).

Hoặc kết hợp dùng ba lô thường với túi đeo ngang bụng, đeo cổ trong áo. Đồ nào nặng, cồng kềnh mà không giá trị (ví dụ như chai nước, áo khoác nhẹ...) thì bỏ ba lô. Còn đồ giá trị thì bỏ vào túi nhỏ đeo trong người. Loại túi đeo ngang bụng trong người là loại mỏng nhẹ để không bị lộ dưới áo. Tuy nhiên nếu bạn mặc váy liền/áo đầm thì đeo cái này hơi bất tiện vì khó lấy ra. Giải pháp là dùng loại túi nhẹ có dây đeo cổ (cũng đeo trong người).

Dùng túi đeo chéo cũng là một lựa chọn thích hợp, nhất là với nam. Dân du lịch thường xuyên nên đầu tư mua một chiếc túi da thật vì túi da rất bền, khó bị cũ đi theo năm tháng mà nhiều loại da càng cũ lại càng đẹp. Khi đeo đưa túi ra phía trước và đặt tay lên túi khi ở chỗ đông người.

Nếu bạn mang theo máy ảnh, có nhiều loại ba lô chuyên dụng, ngăn chính đựng máy ở phía sau ba lô (áp với lưng mình) nên phải gỡ ba lô xuống mới mở được.

Tiện đang nói về túi, nếu bạn định đến một điểm và chỉ định ở điểm ấy 1 - 2 ngày, bạn nên mang theo một chiếc túi hoặc ba lô thật nhẹ, chỉ cần đủ để đựng đồ cho 1 - 2 ngày. Khi không dùng đến thì gấp gọn để trong va li. Khi cần thì gửi va li lại ga tàu ở thành phố lớn và chỉ mang ba lô/túi nhỏ theo để tiện chuyển tàu, chuyển xe buýt.

Nên dành thời gian chuẩn bị đồ để mang đủ những thứ cần thiết nhưng không mang thừa. Thật sự là sau cả tuần kéo lê cái va li nặng trịch thì bạn sẽ chỉ muốn vứt quách nó đi.

Nên có nhiều cách để mang tiền theo

Luôn đổi trước một ít ra tiền địa phương nơi mình sắp đến để có thể chủ động chi trả cho những thứ lặt vặt như taxi, vé tàu xe, nước uống... Nếu đi từ Việt Nam thì nên đổi ngoại tệ từ nhà.

Chỉ mang tiền mặt đủ dùng, nên thanh toán mọi thứ bằng thẻ tín dụng nếu được, chỉ mang tiền mặt để mua đồ ăn đường phố linh tinh, trả tiền tip khi phù hợp.

Thẻ ATM: Để khi cần tiền mặt bạn có thể rút tiền địa phương được luôn. Tất nhiên bạn bị mất phí, nhưng tỷ giá của ngân hàng luôn rất tốt so với tỷ giá đổi ngoài nên cũng chẳng thiệt thòi gì đâu. Hơn nữa bạn cũng không phải lo bị đưa tiền giả hay đưa thiếu.

Nếu đi một mình, bạn nên chia tiền ra 2 - 3 chỗ khác nhau để cất (tiền ở đây là cả tiền mặt lẫn các loại thẻ) để lỡ có mất cũng không mất hết.

Với tất cả những giấy tờ quan trọng cần mang theo, bạn nên scan hoặc chụp hình lại và lưu trên điện thoại một bản, tự gửi cho mình một bản bằng email. Có trên email là bạn có thể tải về ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào nếu cần, kể cả khi bạn mất hết cả ví lẫn điện thoại.