Nổi sóng bức xúc vì côn đồ rút côn 'đi đường quyền' đánh CSGT

Côn đồ trên phố

Thấy vậy, một CSGT khác từ bên đường chạy tới cùng một người dân ứng cứu đồng đội. Phải rất vất vả, lực lượng chức năng mới khống chế được nam thanh niên manh động vì anh ta hung hãn không ngừng tấn công, chống trả.

Theo xác minh của PV Thanh Niên , vụ việc xảy ra ở khu đô thị Our City thuộc P.Hải Thành, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng. Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng, cho biết: “Sự việc xảy ra vào 9 giờ 45 ngày 20.1 tại đường Phạm Văn Đồng. Khi đó, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 phát hiện nam thanh niên điều khiển mô tô BS 15N1-252.56 (đi hướng Cầu Rào về Đồ Sơn) vượt đèn đỏ nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, nam thanh niên đã bỏ chạy về khu đô thị Our City và dừng xe. Khi 2 chiến sĩ trong đội tiến tới làm nhiệm vụ thì nam thanh niên trên rút côn nhị khúc ra tấn công. Được sự hỗ trợ của nhân dân, lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên về Công an P.Hải Thành”.