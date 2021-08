Nơm nớp sống cạnh khu vực nổ mìn

Điều đáng nói, nhà máy không thông báo thời gian đánh mìn, vị trí nổ mìn để người dân được rõ. “Mỗi lần nổ mìn phá đá tạo ra tiếng nổ lớn, làm rung chuyển nền đất, vật dụng trong nhà, nứt tường và đe dọa tính mạng người dân”, anh Nguyễn Trọng Tú (36 tuổi, ở thôn Thạnh Mỹ 2) bức xúc nói.

Theo anh Tú, đã có lần doanh nghiệp nổ mìn gây ra tiếng nổ lớn, làm người dân một phen hoảng loạn, tưởng núi sập nên nhiều người la hét chạy ra đường. Mìn nổ khiến nhiều tảng đá lớn, đường kính hơn 1 m, rơi từ đỉnh núi xuống. Rất may, khi đá lăn xuống thì mắc vào các cây keo sau nhà. Khi nhận phản ánh của người dân, huyện và tỉnh đến kiểm tra thì doanh nghiệp có dừng lại một thời gian nhưng khoảng một tháng nay đã cho nổ mìn trở lại.

Nhà dân bị nứt do nổ mìn

Trả lời PV Thanh Niên, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND H.Nam Giang, cho biết quan điểm của huyện, việc nổ mìn phải đảm an toàn về tài sản, tính mạng người dân. “Về thiệt hại của người dân, nếu xác định đúng những thiệt hại đó do Nhà máy xi măng Xuân Thành gây ra trong quá trình nổ mìn thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho dân. Ở góc độ địa phương, chúng tôi luôn bảo vệ quyền lợi cho người dân”, ông A Viết Sơn khẳng định.

Theo ông Sơn, hiện địa phương đang phối hợp với ThaiGroup lập thủ tục liên quan theo quy định thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích nằm ngoài phạm vi an toàn trong quá trình thi công, khai thác. “Dự kiến sẽ thu hồi khoảng 6 ha đất của 14 hộ dân để xây dựng kè chắn, hào chống đá lăn nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong quá trình nổ mìn khai thác đá . Kinh phí bồi thường, hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng do ThaiGroup chi trả”, ông Sơn nói.