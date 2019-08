Nóng mạng xã hội: Bị người giả công an chặn xe kiểm tra, bạn phải làm gì?

Bất ngờ bị chặn xe giữa đường

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Thạch Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước), xác nhận anh là người bị 3 thanh niên tự xưng là tổ tuần tra kiểm soát giao thông vô cớ chặn xe và hỏi giấy tờ.

Anh Tùng kể: “Tối đó khi đang chạy xe máy một mình trên QL14 thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên 2 xe máy từ phía sau chạy lên và yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do bị bất ngờ, sợ cướp xe, lại ở khu vực vắng vẻ, tôi tăng ga bỏ chạy. Đến khu vực quán trái cây ở đường Nguyễn Chánh, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, thấy có đông người nên tôi dừng lại. Lúc này 3 thanh niên cùng lao tới rồi một trong 3 người đánh tôi rồi liên tục đòi kiểm tra cốp xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ, CMND, nếu không có thì sẽ mang xe lên phường. Tôi bị đánh đến hôm nay vẫn còn tức ngực”.

VIDEO: 3 thanh niên giả danh công an chặn dân kiểm tra giấy tờ rồi đánh người

Anh Tùng cho biết dù khi đó bị đánh, anh vẫn gặng hỏi: “Các anh là ai? Nếu là công an cho xem thẻ ngành”, thì cả 3 không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình là công an.

Theo clip do người dân quay lại, 3 thanh niên đã dồn anh Tùng vào chân tường rồi bất ngờ một trong 3 người đánh anh Tùng. Một số người trong quán nước đã bức xúc ra can thiệp và quay phim lại. Thấy vậy, một thanh niên trong nhóm hùng hổ chỉ tay hù dọa, không cho quay phim. Khi thấy một người dân điện cho công an phường thì cả 3 lên xe bỏ đi.

Kể lại với PV, 2 nhân viên của quán trái cây đều xác nhận sự việc trên đồng thời cho biết, cả 3 thanh niên đang trong tình trạng “đã có hơi men”.

Làm gì khi gặp kẻ giả danh công an

Trả lời PV Thanh Niên , thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, cho biết khi clip lan truyền trên mạng xã hội, công an tỉnh đã nắm bắt sự việc và giao cho Công an TP.Đồng Xoài xác minh, điều tra , xử lý. Bước đầu qua xác minh, thượng tá Long khẳng định cả 3 thanh niên trong clip không phải là người trong ngành công an và vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Một cán bộ Công an TP.Đồng Xoài lý giải tùy từng trường hợp và chuyên đề kiểm tra, khi lực lượng công an mặc thường phục đi tuần tra, kiểm soát và muốn kiểm tra hành chính người dân thì thường cán bộ, chiến sĩ công an sẽ giới thiệu tên, chức vụ, đơn vị công tác và xuất trình thẻ ngành để người dân biết, đồng thời thông báo đến người dân về nội dung kiểm tra để nhân dân chấp hành.

Trong khi đó, một giảng viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cho biết trong ngành có quy định cảnh sát mặc thường phục sẽ không được dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Trừ một số trường hợp đặc biệt như tổ 363 của Công an TP, khi làm chuyên đề kết hợp cùng lực lượng mặc cảnh phục mới được quyền dừng những xe vi phạm, nhưng phải để lực lượng mặc cảnh phục xử lý. Người dân nếu gặp người mặc thường phục tự xưng là cảnh sát đòi kiểm tra giấy tờ hãy yêu cầu người đó chứng minh bằng cách xuất trình thẻ ngành, giấy thực hiện chuyên đề. Nếu những người này không chứng minh được, người dân có thể hô hoán để những người xung quanh trợ giúp.