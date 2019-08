Nóng trên mạng xã hội: Ớn lạnh 2 xe khách giường nằm tông nhau

Bước đầu, Công an H.Diên Khánh (Khánh Hòa) xác định xe khách Phương Trang BS 51B-402.70 do tài xế Võ Xuân Tân (38 tuổi, quê Quảng Nam) chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng Nha Trang - Đà Lạt) tông vào hông xe khách BS 78B-009.38 do ông Nguyễn Tấn Thạch (45 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển lưu thông trên QL1, khiến 1 người chết, khoảng 40 người trên hai xe phải đi cấp cứu