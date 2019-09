Nóng mạng xã hội: Cô giáo 'gây bão' với cái ôm và góp tim 'phiên bản Việt'

Lời chào yêu thương đốn tim dân mạng

Hình ảnh cô giáo đứng ở trước lớp học chào đón học sinh bằng những cử chỉ yêu thương như chạm tay, vòng tay ôm, đá chân nhí nhảnh… từng được chia sẻ trên Facebook.

Đoạn clip có thời lượng 1 phút 36 giây, trong đó cô giáo Thanh Phương đứng ở cửa lớp để đón học sinh. Với mỗi em, cô giáo đều chào đón bằng mỗi cử chỉ yêu thương. Sau hơn 3 ngày chia sẻ lên mạng xã hội, đến 19 giờ ngày 17.9, đoạn clip đã thu hút hơn 15.000 lượt xem, 671 lượt like, 95 lượt chia sẻ và 73 lượt bình luận tích cực.

Lớp học đầy hứng thú của cô giáo Lê Nguyễn Thanh Phương Bùi Ngọc Long

VIDEO: Lời chào yêu thương bên cửa lớp "phiên bản Việt"

Đoạn clip thu hút nhiều lượt xem, like và bình luận Bùi Ngọc Long

Màn chào hỏi có tên Lời chào yêu thương này do cô Lê Nguyễn Thanh Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/3 Trường THCS Trần Cao Vân (TP.Huế) thực hiện vào đầu đầu tiết hoạt động ngoài giờ chiều thứ 7 (14.9). Đoạn clip do cô Trần Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân (TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) ghi lại và sau đó chia sẻ trên trang Facebook của nhà trường.

Sau khi đoạn clip lan tỏa mạnh trên mạng, cô Thanh Phương cho biết, chính bản thân cô cũng rất bất ngờ vì đã nhận được nhiều phản hồi tích cực như thế. “Đoạn clip do cô hiệu trưởng quay và không hề báo trước với lớp mình. Thế nhưng, sau khi lên mạng, mình cũng không ngờ được nhiều người xem và phản hồi tích cực đến thế. Nhiều đồng nghiệp, phụ huynh đã xem, chia sẻ và bình luận đồng tình với cách làm này", cô bày tỏ.

Cô Lê Nguyễn Thanh Phương, tác giả của màn lời chào yêu thương "phiên bản Việt" Bùi Ngọc Long

Năm 2018, cô Thanh Phương may mắn được tham gia lớp tận huấn của chương trình trường học hạnh phúc, với sự hướng dẫn của GS.Hà Vĩnh Thọ. “Qua lớp tập huấn, mình đã “ngộ ra” nhiều điều và làm thay đổi cách tiếp cận học sinh như lâu nay vẫn làm. Thay vì cách tiếp cận áp đặt một chiều truyền thụ kiến thức, trường học hạnh phúc mang đến cho giáo viên và học sinh những trải nghiệm mới, như chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của học sinh, tập hít thở để tĩnh tâm trước khi bước vào tiết học … Từ cách tiếp cận mới của dự án trường học hạnh phúc, giáo viên có thể tự xây dựng cho mình những cách tiếp cận học trò riêng, bằng tình cảm, chia sẻ, lắng nghe, giảm khoảng cách giữa giáo viên và học sinh khiến các em cảm thấy tự tin, hào hứng và có niềm vui trong mỗi ngày đến trường”, cô Thanh Phương chia sẻ.

Theo cô Thanh Phương, vào năm học mới này cô bắt đầu thực hiện lời chào yêu thương từ tiết sinh hoạt chiều thứ 7 vừa qua và dự kiến sẽ thực hiện vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần nhằm khích lệ học sinh. Trước khi thực hiện, cô có thông báo và hướng dẫn cho học trò về màn chào hỏi và khi thực hiện, học sinh rất hứng thú, một số em có có cách thể hiện tình cảm riêng, rất dễ thương.

“Sau màn Lời chào yêu thương, không khí lớp học đã thay đổi rất rõ, các em đã vui vẻ, siêng phát biểu và mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình hơn”, cô nói.

Huế nhân rộng “trường học hạnh phúc”

Cô Trần Lan Phương cho biết, trong năm học 2018 - 2019, trường THCS Trần Cao Vân là 1 trong 6 trường tại Thừa Thiên - Huế thực hiện dự án Trường học hạnh phúc do Sở GD-ĐT, Trường ĐH Sư phạm (Đại học Huế) phối hợp với Học viện ELI tổ chức. Hiện nay, nhà trường đang áp dụng mô hình trường học hạnh phúc.

Trường học hạnh phúc được xây dựng trên 3 cốt lõi đó là sự kết nối với bản thân - kết nối với người khác - kết nối với môi trường, thế giới tự nhiên. Sau khi tham gia các lớp tập huấn, giáo viên sẽ lựa chọn cho mình những cách thức khác nhau để thay đổi cách tiếp cận học sinh và cho những tiết học trở nên hứng thú hơn, học sinh chia sẻ, bày tỏ cảm xúc bản thân nhiều hơn để hướng đến mục tiêu cụ thể mỗi ngày đến lớp là mỗi niềm vui.

Trường THCS Trần Cao Vân có cảnh quan xanh Bùi Ngọc Long

Ghế đá, gốc cây, thùng rác... ở trường THCS Trần Cao Vân đều được chăm chút Bùi Ngọc Long

Tại Thừa Thiên - Huế, sau dự án thí điểm tại 6 trường, từ 2019 - 2021, UBND tỉnh đã quyết định tiếp tục triển khai dự án Trường học hạnh phúc tại Việt Nam (Happy School in Vietnam) do Hiệp hội Eurasia (Thụy Sỹ) tài trợ với tổng vốn dự án tương đương 4,9 tỉ đồng. Dự án kỳ vọng hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo giáo viên dựa trên một khung lý thuyết và các phương pháp thực hành rõ ràng nhằm xây dựng trường học hạnh phúc từ khối 1 đến khối 12, đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Dự án được giao Sở GD-ĐT tổ chức triển khai.

Dự án Trường học hạnh phúc ở Việt Nam do GS Hà Vĩnh Thọ (Giám đốc Eurasia Learning Institute for Happiness and Well-Being, nguyên Giám đốc Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan) xây dựng và chính thức triển khai vào tháng 4.2018, lấy cảm hứng từ mô hình Trường học hạnh phúc của UNESCO, ứng dụng mô hình học tập cảm xúc và xã hội.

Cô giáo Huế, Lê Nguyễn Thanh Phương với màn lời chào yêu thương "phiên bản Việt" đang trở thành cảm hứng cho rất nhiều giáo viên trong thực hiện mô hình trường học hạnh phúc tại cố đô Huế.