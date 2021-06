Nóng trên mạng xã hội: Anh Tây kêu gọi ủng hộ người bạn Việt giúp người nghèo

Chàng Tây giúp bạn Việt

Những ngày đầu nấu cơm đi phát tặng, anh Bảo một mình chuẩn bị 30 - 50 suất ăn. Phần vì một mình làm không kịp, phần vì muốn làm số lượng nhiều hơn, anh đã nhờ người bạn thân ngoại quốc là anh Percy giúp đỡ. Vậy là số suất ăn tăng lên hơn 100 mỗi buổi.

Không chỉ trực tiếp giúp, anh Percy còn đăng lời kêu gọi giúp đỡ cho hoạt động của anh Bảo lên nhóm Expart in Sai Gon (Người nước ngoài tại Sài Gòn) trên Facebook và trang Go Get Funding. Đa phần người ủng hộ quỹ là người nước ngoài, những người đã từng biết hai anh. Bên cạnh đó cũng có người Việt đọc được thông tin mà chia sẻ, đóng góp. “Thông qua mạng xã hội và trang kêu gọi, chúng tôi có được hơn 400 USD”, anh Percy chia sẻ.