Nóng trên mạng xã hội: Bàng hoàng vụ thảm sát nhà vợ rồi tự tử

Dân mạng chia sẻ câu chuyện thảm sát nhà vợ trong đau lòng, tiếc nuối và nhắc nhau dù có chuyện gì cũng cần bình tĩnh, tránh gây những hậu quả đau lòng.

Ngày 25.6, ông Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Chí Đám (H.Đoan Hùng, Phú Thọ) cho biết khoảng 20 giờ 30 ngày 24.6, Nguyễn Văn Hậu (39 tuổi, ở xã Phú Lâm, H.Đoan Hùng) mang dao đến nhà bố vợ là ông T.X.C (62 tuổi, ở xã Chí Đám). Phát hiện vợ là chị T.T.H (37 tuổi) đang trong nhà tắm, Hậu lao vào đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tiếp đó, Hậu cầm dao truy sát những người còn lại trong gia đình.

Hậu quả, chị H. tử vong, ông C. và con gái là chị T.T.L (30 tuổi, em gái chị H.) bị thương nặng. Gây án xong, Hậu đi xe máy về nhà gặp mẹ đẻ kể chuyện đã giết vợ rồi đưa 5 triệu đồng nhờ mẹ nuôi 2 đứa con của mình; sau đó, chạy lên đồi Gò Kiêu ở gần nhà tự tử.

Gây án vì níu kéo không thành?

Ông H.V.A (em vợ của ông T.X.C) cho hay 16 năm trước, Hậu và chị H. lấy nhau và sinh được 2 con. Hằng ngày, chị H. đi làm công nhân còn Hậu làm thợ xây. Sau này, vì kinh tế khó khăn, Hậu nóng tính, vũ phu và thường xuyên đánh đập vợ. Đặc biệt mỗi khi nhậu xong, Hậu lại đánh đập vợ. “Khoảng 2 năm trước, H. còn bị chồng chém đứt gân tay, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi ra viện, H. tiếp tục xin vào khu công nghiệp làm công nhân nhưng Hậu không đồng ý, một mực ép vợ về đi làm xây dựng cùng.

Do tay H. yếu không làm được việc nặng nên hai vợ chồng càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn và dẫn tới việc sống ly thân ”, ông A. nói.

Theo ông A., ngày xảy ra vụ án, Hậu nói muốn đón vợ về để hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, H. và gia đình không đồng ý. Hậu ra về, khoảng 30 phút sau quay lại gây án. “Lúc đó tôi đứng cạnh anh C. cũng bị Hậu quay ra đâm, may mắn tôi tránh được, bỏ chạy và hô hoán mọi người đến ứng cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng H. đã không qua khỏi”, ông A. buồn bã kể.

Về hai nạn nhân bị thương, bác sĩ Đặng Thanh Hải (Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) cho biết chị L. bị nhiều vết thương, được các bác sĩ cấp cứu đã bình phục và được cho ra viện. Còn ông C. bị hai vết thương ở tay, thủng dạ dày, đại tràng và ruột non. “Hiện tại, mạch, huyết áp và các chỉ số của ông C. đều ổn định, trong giới hạn cho phép, chỉ hơi thiếu máu, chúng tôi đang làm xét nghiệm để truyền bổ sung. Ngoài ra, ông C. đang có biểu hiện nhiễm khuẩn, sốt, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được, hy vọng sẽ không có thêm diễn biến xấu”, bác sĩ Hải nói.

“Giá như anh này bình tâm…”

Sự việc nhận hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận của cư dân mạng. Trong những cảm xúc vừa phẫn nộ vừa bàng hoàng đó, không ít tài khoản tiếc nuối “giá như” người chồng bình tĩnh hơn thì hai đứa trẻ đã không mồ côi. “Bất hạnh nhất vẫn là những người còn sống, trường hợp này là 2 bé cùng bà cụ già”, tài khoản Diễm My bình luận.

“Có nhiều cách để giải quyết mà. Chia tay rồi thì hai đứa nhỏ vẫn còn cha còn mẹ đó, nhưng bây giờ thì chúng đã mồ côi. Giá như anh này bình tâm được…”, tài khoản Hân Trân tiếc nuối.