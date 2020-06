Bàng hoàng bé gái 13 tuổi bị sát hại sau cuộc gọi cầu cứu

Con gọi kêu cứu trong đêm

Theo ông Quang, vợ chồng ông sinh được 4 con gái và 1 con trai, Hân là con gái út. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hân nghỉ học sớm. Tối 17.6, Hân xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, lúc đi có 4 nam và 2 nữ.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì chị gái của Hân nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của Hân, chỉ vỏn vẹn 4 từ “ Chị ơi cứu em ” rồi cúp máy. Ngay lập tức, người nhà liên tục gọi vào số máy của Hân, dù điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời.

Mẹ cháu Hân (giữa) ngất xỉu khi hay tin con mình bị sát hại

Ông Quang đau đớn nói: “Lo sợ cháu có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo ngay chính quyền và công an các cấp tìm kiếm. Gia đình cũng đi các nơi nghi ngờ cháu đến, thậm chí ra đến TP.Quy Nhơn (Bình Định) để tìm”.

Cũng theo lời ông Quang, đến sáng 18.6, Công an xã An Ninh Đông có xuống phối hợp với gia đình để tìm kiếm. Ông Đỗ Văn Trung, em ruột ông Quang, cho biết gia đình đã tìm cháu Hân suốt 4 ngày 5 đêm, ai chỉ ở đâu thì gia đình đi tìm ở đó với hy vọng sẽ tìm thấy cháu để đưa về nhà.

“Khi xảy ra sự việc, gia đình đã báo công an và cung cấp tên những thanh niên đi cùng cháu tôi. Mãi đến sáng nay thì chúng tôi nhận được hung tin”, ông Trung nói.

Đã xác định nghi phạm

Theo ông Đỗ Văn Quang, sáng 21.6 gia đình nghe thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên rằng tìm thấy một thi thể nữ ở rừng dương thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. “Qua các thông tin mà gia đình có được thì thi thể nạn nhân trong rừng dương là con gái tôi. Công an đã thông báo cho gia đình bình tĩnh, chuẩn bị quần áo và lo hậu sự cho con khi được bàn giao thi thể. Gia đình tôi đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ hung thủ đã sát hại con gái tôi để trừng trị theo pháp luật”, ông Quang đau đớn nói.

Chiều 21.6, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cháu Hân cho gia đình mai táng. Đến chiều tối qua, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết bước đầu cơ quan điều tra công an tỉnh cùng với Công an H.Tuy An đã xác định được nghi phạm có liên quan đến vụ cháu bé bị sát hại.

“Nghi phạm đã khai nhận hành vi bước đầu về vụ này. Lời khai này tương đối phù hợp với hiện trường, nhưng kết luận chính thức thì chưa vì đang tiến hành điều tra. Qua lời khai của nghi phạm, cùng với một số chứng cứ thu thập tại hiện trường nơi cháu bé chết thì phù hợp. Còn cụ thể như thế nào thì trong quá trình điều tra sẽ rõ”, đại tá Nghĩa nói.

Đại tá Nghĩa cho biết thêm, khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Tuy An đã triển khai lực lượng tìm kiếm, khoanh vùng. Nghi phạm là người trong nhóm thanh niên đi chơi cùng cháu Hân. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh đang hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật đối với vụ án này.