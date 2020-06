Cụ bà bị con dâu, cháu nội bỏ ở 'nhà hoang': Do con ruột từ chối nuôi?

Về vụ việc cụ bà Tiêu Thị An bị con dâu và cháu nội chở về bỏ ở căn nhà cũ của bà trước đây rồi được ông Dương Văn Lây (cháu gọi bà An bằng dì, ngụ xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau) rước về chăm sóc, ông Nguyễn Phương Bình (Phó Chủ tịch UBND H.Đầm Dơi) cho biết, sẽ chỉ đạo công an huyện kết hợp UBND xã Tân Thuận làm rõ hành vi ngược đãi của người con dâu.