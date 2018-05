Nóng trên mạng xã hội: 'Cái ác sẽ phải đền tội'

Ngày 15.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, PC45 - Công an TP.HCM bắt giữ được 2 nghi can gồm: Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Q.12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) liên quan đến vụ đâm nhóm “hiệp sĩ” (Q.Tân Bình) vào tối 13.5 trên địa bàn P.10, Q.3. Dân mạng không che giấu sự hả hê khi những kẻ thủ ác bị còng tay.



VIDEO: Công an thông tin chính thức vụ 2 "hiệp sĩ" bị đâm tử vong Trong lúc vụ 2 “hiệp sĩ” bị băng trộm "đá xế" đâm chết và 3 người khác bị trọng thương đang được dư luận đặc biệt quan tâm thì kết quả điều tra này làm hài lòng người dân.

Facebooker khen cơ quan chức năng làm việc hiệu quả. Họ khen ngợi: “Công an mình rất giỏi, điều tra nhanh gọn quá!”. Facebooker cho rằng đây là niềm an ủi đối với các “hiệp sĩ”, thân nhân của họ và là lời vĩnh biệt ý nghĩa gửi người đã khuất. “Cuối cùng cái ác sẽ thua, sẽ phải đền tội”, Facebooker khẳng định. Quá phẫn nộ trước sự ra tay tàn nhẫn của băng trộm, họ không tiếc lời lên án và kêu gọi sự trừng phạt nghiêm khắc băng trộm này.

Bên cạnh đó, tranh luận thực hư chuyện “công an dửng dưng” khi việc xảy ra cũng được đẩy lên cao trào. Ban đầu nhiều người tin vào thông tin không chính xác, nói rằng công an không chịu nhúng tay vì… khác phường. Nhưng rất may, chi tiết sự việc đã được cập nhật để giải tỏa nghi ngờ và sự bức xúc trong cộng đồng mạng. Một số ý kiến cố chấp gặp phải phản đối. Bên cạnh đó, tranh luận thực hư chuyện “công an dửng dưng” khi việc xảy ra cũng được đẩy lên cao trào. Ban đầu nhiều người tin vào thông tin không chính xác, nói rằng công an không chịu nhúng tay vì… khác phường. Nhưng rất may, chi tiết sự việc đã được cập nhật để giải tỏa nghi ngờ và sự bức xúc trong cộng đồng mạng. Một số ý kiến cố chấp gặp phải phản đối.

“Sự việc xảy ra nhanh quá, dù công an nổ súng thì khó mà tránh thương vong. Chỉ 13 giây đã xong thì bảo các ông ấy can thế nào cho kịp? Hãy công tâm chút đi. Chửi công an nhưng không nhờ họ thì nghi phạm có bị bắt tốc độ thế không? Đừng để bị dắt mũi bởi thông tin một chiều”, Facebooker viết.

Ngoài ra, dân mạng cũng hoan nghênh việc Công an TP.HCM có sự giúp đỡ phù hợp với gia đình các hiệp sĩ thương vong, bao gồm việc chăm sóc cho con em “hiệp sĩ” tử vong ăn học tới nơi, tới chốn.

Hồn nhiên đến liều lĩnh

Suy nghĩ ấy cứ lửng lơ trong đầu những người xem video quay cảnh một chị gái thả tay lái trên cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang. Facebooker hết hồn khi thấy người này tự tin điều khiển xe máy không cần cầm lái. Đôi tay thảnh thơi kia tự nhiên móc bao thuốc lá, hồn nhiên đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lại từ tốn lấy quẹt ra châm thuốc (ảnh) như đang ngồi ở... quán cà phê vậy.

Facebooker bình luận: “Chị thần thái quá! Chắc đang vội đi thăm Diêm Vương chứ có ai liều mình thả 2 tay châm thuốc vội trên cầu như thế bao giờ”. Họ cũng tỏ ra tức giận, phê phán hành vi vi phạm luật giao thông, coi thường tính mạng bản thân và người đi đường.