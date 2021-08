Nóng trên mạng xã hội: Cha dượng không phải lần đầu đánh bé trai 5 tuổi

Dân mạng mong muốn cơ quan chức năng phải sớm cách ly người này với cháu bé và xử lý thật nghiêm minh.

Đoạn clip cho thấy người đàn ông liên tục chửi mắng, đánh giẫm đạp lên một bé trai không mặc quần áo. Chưa hết, người này còn nâng bé trai lên cao rồi quật xuống chiếc nệm mỏng dưới đất. Mỗi lần bị đánh, cháu bé đều gào khóc rất to, cố bò ra ngoài nhằm thoát khỏi sự hành hạ nhưng không thể. Trong khi đó, mặc cháu bé kêu khóc, người đàn ông không ngừng đánh kèm những lời chửi tục... Gần cuối clip, một phụ nữ (nghi là người mẹ) chạy lại đỡ đòn cho cháu bé nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh, dùng chân đạp lên người, mặc cháu bé van xin “đừng đánh con, đừng kéo con”.

Nhiều cư dân mạng thú nhận đã không dám xem hết đoạn clip nói trên vì hành vi quá tàn nhẫn và cực kỳ nguy hiểm với một cháu bé. “Muốn rớt tim ra ngoài vì lo lắng điều bất trắc sẽ xảy đến với cháu bé”, tài khoản Phương Loan thốt lên. Còn tài khoản Huệ Như bình luận: “Coi clip mà thấy đau lòng cho bé, mong pháp luật trừng trị nghiêm minh”.

Đoạn clip xuất hiện khoảng 21 giờ ngày 4.8 và chỉ sau vài chục phút đăng tải đã được hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra, xác minh. Công an P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An) xác định được nơi xảy ra vụ việc và ngay trong đêm, người đàn ông trong đoạn clip đã được triệu tập cùng mẹ cháu bé. Cháu bé cũng được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu và kiểm tra sức khỏe