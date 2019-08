Nóng trên mạng xã hội: Chàng trai quên thân mình bơi giữa dòng lũ dữ cứu người

Sau khi cứu người thành công, thanh niên này kẹt ngay rặng tre giữa dòng nước chảy xiết.

Hàng ngàn người đã chia sẻ đoạn clip nói trên kèm theo đó là cả ngàn bình luận khen ngợi hết lời vì hành động dũng cảm này.

Anh công nhân tình nguyện cứu người

Theo xác minh của Thanh Niên, “ người hùng ” đó chính là anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, ngụ bản Nhài, xã Sơn Điện, H.Quan Sơn, Thanh Hóa), người giải cứu thành công ông Lương Văn Chon (ngụ bản Sa Ná, xã Na Mèo) bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

“Người hùng” Phạm Bá Huy MINH HẢI

Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn đã gây lũ trên sông Luồng, tràn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo vào 7 giờ 45 ngày 3.8. Nước lũ đã cuốn trôi 20 ngôi nhà và 15 người dân ở bản Sa Ná. Khoảng một tiếng sau, người dân phát hiện ông Lương Văn Chon (1 trong 15 người dân bị cuốn trôi) bám được vào ngọn cây ở giữa dòng nước chảy xiết, cách nhà ông khoảng hơn 1 km.

Mặc dù phát hiện thấy ông Chon, đến trưa cùng ngày, vẫn chưa tìm được cách giải cứu. Vì nước sông Luồng lúc này dâng cao, lòng sông rộng hơn 100 m, vị trí ông Chon mắc kẹt cách bờ khoảng 60 m. Các phương án như quăng dây, kết bè để tiếp cận người gặp nạn đều bất khả thi.

Cuối cùng, người dân quyết định cắt một đầu dây cáp (dây cáp bắc ngang qua sông từ trước) và kéo về phía ông Chon để đưa người ra giải cứu. Nhưng do nước chảy xiết và ngày càng dâng cao, nên không có ai dám liều mình ra cứu người. Anh Huy là công nhân của xưởng sản xuất đũa ăn, do xưởng nằm ngay mép sông gần vị trí ông Chon mắc kẹt nên khi bà con hô hoán anh cùng mọi người có mặt và đứng xem. Đến hơn 15 giờ, anh Huy tự nguyện xung phong mặc áo phao, đeo theo chiếc can nhựa, buộc dây thừng vào người, rồi lần theo dây cáp, ngang dòng nước lũ tiếp cận ông Chon.

Nín thở bơi vào bờ

Trong bờ hàng trăm người nín thở dõi theo từng hành động của anh Huy. Lúc này, ông Chon đã gần kiệt sức vì đã phải đeo bám trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ hơn 7 giờ đồng hồ. Anh Huy đã buộc dây cáp ngang người ông Chon để người ở bờ kéo ông vào. Khi ông Chon cập bờ an toàn thì tất cả đều nín lặng vì dây cáp bị đứt do cây cối trôi theo nước lũ cắt vào.

Lúc này, chính anh Huy trở thành nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước. Trong khi, nước sông Luồng ngày một dâng, trời bắt đầu tối dần. Sau hơn 3 giờ bị mắc kẹt, đến hơn 18 giờ cùng ngày, “người hùng” Phạm Bá Huy quyết định tự vượt dòng lũ dữ, bơi vào bờ. Cả trăm người nín lặng dõi theo, nước thì cứ cuồn cuộn chảy, sau cú vượt dòng ngoạn mục anh Huy cũng xuôi theo dòng nước cập bờ cách hiện trường đến 1 km bình an vô sự. Hành động dũng cảm của Phạm Bá Huy đã lay động lòng người cả nước và sự cảm kích của người dân xã Na Mèo.

Sau khi được cứu, ông Chon được đưa ngay vào bệnh viện để chăm sóc và vẫn chưa gặp mặt ân nhân của mình. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, anh Huy sống cùng cha mẹ già trên 60 tuổi và đứa con 8 tuổi, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn với mức lương công nhân chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Sáng qua, UBND tỉnh và UBND H.Quan Sơn đã gửi lời cảm ơn và biểu dương khen thưởng hành động quên mình cứu người của anh Huy.