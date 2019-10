Nóng trên mạng xã hội: Cô hiệu trưởng mầm non và câu chuyện đau lòng

Bà Nguyễn Thị T. (42 tuổi), Hiệu trưởng Trường mầm non Châu Phong , được người thân phát hiện tử vong do treo cổ tại nhà riêng ở TT.Tân Lạc (H.Quỳ Châu) vào sáng 3.10. Trao đổi với PV Thanh Niên, một người nhà bà T. cho biết tối trước đó, bà T. vẫn khỏe mạnh bình thường, ngồi ăn tối và uống rượu vui vẻ với người thân. Trước khi tự tử, bà T. cũng không có bệnh tật gì. Người thân bà T. cho rằng, cái chết của bà T. rất bất thường và trên mạng xã hội xuất hiện lá đơn kiến nghị của bà T. liên quan đến việc bị mất chức hiệu trưởng do bị xếp loại “hạn chế năng lực”.