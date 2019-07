Nóng trên mạng xã hội: Cư dân mạng truy tìm, buộc kẻ trộm trả lại ví tiền

Bài viết truy tìm kẻ trộm của tài khoản N.C được đăng trên mạng xã hội Facebook thu hút gần một vạn người bày tỏ cảm xúc, hàng ngàn lượt bình luận và hơn 6.000 lượt chia sẻ. Cụ thể, hình ảnh từ camera của xe cho thấy trong khi một phụ nữ nằm ngủ say, người đàn ông ở giường bên cạnh đã ngồi dậy, chồm người sang phía người phụ nữ và lấy một chiếc ví. Người này còn bình tĩnh mở ví xem có gì trong đó, rồi mới trở lại giường nằm và đếm số tiền trộm được.

Theo thông tin đăng tải đi kèm, vụ việc xảy ra trên chuyến xe Lào Cai - Thái Bình. Chiếc ví bị trộm chứa toàn bộ tiền bạc, giấy tờ tùy thân của chủ nhân. Chưa kể, dòng ghi chú chưa biết thực hư thế nào nhưng hoàn cảnh của nạn nhân bị lấy trộm ví là cực kỳ đáng thương. Đó có thể là số tiền chắt chiu, dành dụm được bấy lâu nay của chị để lo cho gia đình và con trai.

Trả lời PV Thanh Niên, anh Giang Chung (quê Thái Bình), con trai người phụ nữ bị mất ví trên xe, xác nhận mẹ anh đã nhận lại được tài sản bị trộm. “Quê mình ở Thái Bình. Mẹ mình làm việc ở Lào Cai. Tối hôm đó mẹ đang trên chuyến xe trở về nhà. Do đi làm mệt quá nên mẹ mình bị say xe, ngủ rất say, không hề hay biết bị trộm. Kẻ trộm lên xe ở cầu Thăng Long, “hành sự xong” thì xuống xe ở Pháp Vân - Cầu Giẽ. Còn mẹ mình khi xuống xe mới phát hiện mất chiếc ví. Trong ví có số tiền rất lớn, cùng với nhiều giấy tờ tùy thân, làm mẹ mình hoảng luôn, liền báo cho nhà xe để trích xuất camera”, anh Chung nói.