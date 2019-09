Nóng trên mạng xã hội: 'Đứng hình' khi cướp dọa ngược người truy đuổi

Người đăng clip cho biết người ngồi sau có cầm dao đâm liên tục nên dù nhiều người vây bắt nhưng không ai dám lại gần. Theo xác minh của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra sáng 25.9 trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM).

Đoạn clip nhận được nhiều chia sẻ cùng bình luận của cư dân mạng. Tất cả đều bức xúc trước hành động táo tợn của hai tên cướp. Tài khoản Van Toan viết: “Bọn cướp ngày càng manh động, thủ sẵn hung khí khi cần là đâm luôn. Cần chính quyền mạnh tay hơn”.

Tốt nhất để công an truy bắt

Hôm qua, PV Thanh Niên đến hiện trường để xác minh vụ việc. Nhân chứng T.P.V (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) kể lúc đó khoảng 10 giờ 30, anh đang trong nhà làm việc thì nghe có tiếng tri hô. Chạy ra, anh V. thấy hai tên cướp đi Exciter màu trắng từ bên kia lao sang bên trái đường, phía sau là nạn nhân đang đuổi theo, tri hô. Lúc này, một ô tô 7 chỗ ép sát xe của bọn cướp khiến cả hai va chạm với xe máy của một phụ nữ rồi ngã xuống đường.

“Tên ngồi đằng sau lôi con dao ra tấn công người bị cướp nhưng người này né được. Người trên xe 7 chỗ cũng không dám xuống vì thấy tên cướp cầm dao manh động quá. Người dân xúm lại nhưng không ai dám xông vô bắt vì quá nguy hiểm. Sau đó chúng dựng xe lên rồi bỏ chạy, mấy người đuổi theo nhưng không được”, anh V. kể.

“Mình không biết cướp gì, chỉ thấy hai tên cướp ngã xuống đường, người dân cầm đá chọi. Hai tên này lấy dao ra dọa, có cả ống tuýp nữa, cái ống tuýp còn rớt ra đường”, chị M.N, người dân gần đó cho biết thêm.

Cả anh V. và chị N. cho biết cảm thấy khá bất an với hành vi cướp giữa ban ngày này. Nhiều cư dân mạng đúc kết: bắt cướp là tốt nhưng nếu thấy nguy hiểm, không an toàn thì đừng “anh hùng”. “Nếu đông người, tốt nhất nên nhớ biển số xe, chụp hình quay phim bọn chúng rồi cung cấp cho công an, hoặc gọi ngay lực lượng chức năng chứ đừng xông vào lỡ bọn chúng “thủ hàng” trong người”, tài khoản Trần An khuyên.

Trả lời PV Thanh Niên, trung tá Trần Công Vinh, Trưởng công an xã Bà Điểm, cho biết đó là một vụ cướp điện thoại nhưng không thành. “Người dân và cả Phó công an xã Bà Điểm cũng có mặt lúc đó truy đuổi nhưng hai tên cướp đã trốn thoát. Ngay sau đó người bị hại cũng rời khỏi hiện trường nên công an không lập hồ sơ xử lý vụ việc”, vị này thông tin và cho biết: “Người dân đăng có dùng dao, dùng súng. Làm gì có, nếu có ngày hôm qua là ì xèo lên rồi”.

Nói về phản ánh của người dân rằng đoạn đường trên có tình trạng cướp giật, trung tá Vinh cho biết đường Nguyễn Ảnh Thủ có xảy ra cướp giật nhưng không thường xuyên. Theo ông Vinh, đa phần các đối tượng cướp giật là người nơi khác đến, lợi dụng người đi đường nghe điện thoại hoặc sơ hở là ra tay.