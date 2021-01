Nóng trên mạng xã hội: Lần đầu Việt Nam có Trung tâm xử lý tin giả

Đồng thời, chủ động phát hiện các xu hướng thông tin có lượng người chia sẻ, tương tác lớn để đánh giá, thẩm định, dán nhãn tin giả (nếu có), qua đó cảnh báo người dân không chia sẻ và hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

Mới ra mắt nhưng VAFC đã gắn nhãn và công bố 12 tin giả, tin sai sự thật từ nguồn phản ánh, như: video giả mạo VTV quảng cáo thuốc đông y, fanpage Bích Thủy TV đăng tải thông tin sai sự thật việc công an đánh và tạm giữ 2 phóng viên tại Bình Dương. Các tin giả thuộc nhiều lĩnh vực sẽ được rà soát như: chính sách pháp luật; kinh tế tài chính ; y tế, sản phẩm y tế liên quan đến sức khỏe con người; thiên tai, dịch bệnh; an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tài khoản giả mạo, đường link lừa đảo...