Lập Fanpage, câu view bằng cách đăng thông tin sai sự thật, bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 16.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.Đ (trú tại H. Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) với mức phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật, nhằm câu view, câu like gây hoang mang dư luận.