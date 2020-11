Nóng trên mạng xã hội: “Quái xế” táo tợn chặn QL1 để đua xe

Cảnh sát kịp thời ngăn chặn

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , đêm 7.11 ngay trên QL1 (qua xã Long An, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có hàng chục thanh, thiếu niên chạy xe máy “độ” tụ tập, ngang nhiên chặn dòng xe lưu thông trên đường để nẹt pô, rú ga inh ỏi chuẩn bị một cuộc đua xe

Vụ việc được nhiều tài khoản livestream trực tiếp lên mạng xã hội, gây nên một làn sóng bức xúc. “Tình trạng quái xế dàn hàng ngang chặn xe để đua, kéo xe diễn ra tràn lan. Bây giờ riết rồi hết dám ra đường!”, tài khoản Vinh Nguyễn viết. Còn tài khoản Nguyễn Ngân nêu thực trạng và đưa luôn ra giải pháp: “Chuyện như thế này không là hiếm. Người dân như tôi rất muốn lực lượng công an có cách nào để xử lý triệt để để tạo an tâm cho người ra đường. Theo tôi, cách hiệu quả là công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tiệm sửa xe độ thì coi như đã “diệt nguy hiểm” từ trong trứng nước”.

Rất may là ngay trong tối 7.11, khi cuộc đua chưa diễn ra, một tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang (PC08) đã phát hiện, ngăn chặn. Phát hiện công an, các “quái xế” túa ra bỏ chạy với tốc độ cao khiến người đi đường một phen thót tim. Kết quả, có 4 người và 4 xe bị bắt và bàn giao để Công an H.Châu Thành tiếp tục xử lý.