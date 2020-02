Nóng trên mạng xã hội: Rúng động thảm án vì nợ nần, giết chủ nợ rồi đốt xác

Phá án nhanh

Nhận tin báo, Công an H.An Dương và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng có mặt tại hiện trường để điều tra. Bước đầu, Công an TP.Hải Phòng xác định thi thể nạn nhân bị đốt là anh Nguyễn Văn Lâm (25 tuổi, ngụ thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, H.An Dương).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người . Nghi phạm được xác định là Phạm Ngọc Tuấn (24 tuổi, con trai ông Trường). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hải Phòng xác định Tuấn bỏ trốn ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh), rồi từ TP.Móng Cái bắt xe khách đi Sơn La.

Nhận được tin báo của Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức đón lõng. Đến 3 giờ ngày 23.2, tại địa phận xã Cò Nòi (H.Mai Sơn), Công an tỉnh Sơn La dừng xe khách 26B-002..., kiểm tra và bắt giữ Tuấn đang ở trên xe.

Bước đầu Tuấn khai chiều 22.2, anh Lâm đến nhà Tuấn đòi nợ. Tại đây, Tuấn đã dùng dao chém anh Lâm tử vong, cho xác vào thùng phuy sau nhà châm lửa đốt rồi bỏ trốn.

Thông tin chính thức từ Công an TP.Hải Phòng đã khiến cư dân mạng đỡ hoang mang khi nắm tường tận vụ việc. Nhiều cư dân mạng cũng khen ngợi lực lượng công an phá án nhanh, khi tính từ lúc phát hiện vụ án đến khi bắt được nghi phạm chỉ chưa đầy 10 tiếng.

Thảm án vì nợ nần

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Mai, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, cho biết: “Bố mẹ Tuấn đã bỏ nhau. Tuấn ở với bố trong ngôi nhà mới xây được phần thô. Sau khi xuất ngũ, Tuấn đang làm lao động tự do”.

Đáng chú ý, Công an H.An Dương cho biết Tuấn có dấu hiệu sử dụng ma túy đá. Trong khi đó, nạn nhân Nguyễn Văn Lâm làm nghề bán điện thoại, cầm đồ và cho vay góp họ . Được biết nạn nhân cũng mới lập gia đình, vợ đang có bầu 5 tháng.

“Nhìn mặt non choẹt như vậy mà ghê gớm quá!”, tài khoản Nguyễn Huyền nhận xét về nghi phạm. Ở chiều ngược lại, nhiều bạn bè của nạn nhân đều bàng hoàng, tiếc thương nạn nhân.

Tài khoản Thư Thiên buồn bã: “Tối qua có nghe tin vụ giết người đốt xác mà chưa biết nạn nhân là ai. Sáng dậy có người nhắn tin nói Lâm mất rồi. Đến giờ em chưa hết bàng hoàng. Chị em mình thi thoảng còn í ới nhau buôn chuyện, thế mà giờ em đã đi rồi. An nghỉ em nhé!”.

Nhiều ý kiến của cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng khi vụ án liên quan đến nợ nần, cho vay tiền thông qua hình thức góp họ (trả tiền góp mỗi ngày). Mới đây, vào ngày 7.2, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở Hải Phòng khi Vũ Văn Khánh (22 tuổi, trú xã Tiên Minh, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) cùng một nhóm khoảng 4 người đến nhà ông Đoàn Xuân Thủy (46 tuổi, trú khu 5, TT.Tiên Lãng, H.Tiên Lãng) để đòi số tiền 50 triệu đồng mà con ông này đã vay trước đó. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, Khánh bị ông Thủy đâm chết.

“Làm nghề cho vay cũng rất oan nghiệt. Lãi nếu cao quá, con nợ trả mãi không hết. Thế là toang!”, tài khoản Song Tử viết.

Vụ án đau lòng được lan truyền trên mạng xã hội khởi đầu vào khuya 22.2, với thông tin ít ỏi về hình ảnh thi thể một nam giới được phát hiện đang bị đốt cháy trong thùng phuy ở vườn nhà ông Phạm Văn Trường (xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, H.An Dương, Hải Phòng). Vụ việc rùng rợn trên đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ và cư dân mạng. Thậm chí, nhiều Facebooker còn tới tận hiện trường để livestream đến nửa đêm...