Nóng trên mạng xã hội: Thầy giáo 'cực cool' cùng lễ bế giảng 'có một không hai'

Đã quá quen với nhiều lễ bế giảng rất nghiêm trang, nên rất nhiều người thích thú với hình ảnh thầy giáo sử dụng vòi phun nước cứu hỏa tạo mưa để học sinh có dịp “tắm mát” khi dự lễ trong thời tiết quá nóng vào những ngày này.

Theo người đăng tải, thầy giáo dễ thương trong ảnh chính là Hiệu phó Trường THPT Thủ Đức (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Sau loạt ảnh, thầy cũng được các bạn học sinh gọi vui là “anh lính cứu hỏa học đường” dễ thương nhất năm.

Nhiều học sinh trường khác lại bày tỏ “ghen tị” khi “trường mình không giống trường người ta”. “Học hành đã căng thẳng, được dịp quẩy thoải mái cùng thầy thế này thật là kỷ niệm đáng nhớ trước khi kết thúc 12 năm đèn sách. Nhìn các bạn vui mình cũng vui lây”, một Facebooker bày tỏ.

Hình ảnh cổng nhà và một chiếc ô tô trong sân bị vấy đầy sơn đỏ và hàng chục kim tiêm vứt rải rác trên sân gây xôn xao mạng xã hội hôm qua 23.5, cùng với câu chuyện đòi nợ theo kiểu “khủng bố” nhưng ngặt nỗi nạn nhân lại không phải là con nợ.

Theo người đăng tải thì nơi xảy ra vụ việc là nhà của một phụ nữ 60 tuổi ở xã Lộc An, H.Long Thành, Đồng Nai. Nguyên do là con rể của bà này vay nợ làm ăn nhưng sau đó đã “bỏ xứ đi biệt tích” vì không thể trả nổi số tiền vay cộng lãi hiện lên đến hơn 1 tỉ đồng. Vì thế chủ nợ (từ Hà Nội) đã tìm đến tận nhà của mẹ vợ con nợ để đòi, tuy nhiên bà này trả lời mình không hề liên quan đến số tiền mà con rể vay. “Những ngày sau đó nhà bà này liên tục bị canh me, vứt kim tiêm, mắm tôm, tạt sơn, quấy rối...”, người chia sẻ viết.