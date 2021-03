Nóng trên mạng xã hội: Thực hư chuyện bắt cóc trẻ sơ sinh vì 'thèm con'

Lời khai của nghi phạm (28 tuổi, quê H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM) cho thấy ẩn trong câu chuyện này có khá nhiều tình tiết cần làm rõ.

Theo xác minh của PV Thanh Niên , chiều tối 22.3, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Đắk Lắk đang tuần tra kiểm soát tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột thì nhận được tin từ Công an TP.Pleiku về việc một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao 1,5 m, bế theo một cháu bé dưới 1 tháng tuổi đón xe khách từ Gia Lai sang Đắk Lắk. Tổ công tác nhanh chóng bố trí lực lượng kiểm soát xe khách đi trên quốc lộ 14 hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện xe khách 51B-057.91 nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe khách có người phụ nữ đặc điểm như Công an TP.Pleiku miêu tả cùng cháu bé đang bế trên tay. Lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Hòa Phú yêu cầu người phụ nữ này về trụ sở làm việc.

Tại đây, người phụ nữ khai tên Nguyễn Lê Hoàng Phương và cho biết: Thông qua mạng xã hội Facebook, người này quen với một phụ nữ tên Nh. ở Gia Lai vừa mới sinh con. Sau khi nói chuyện, Phương đã đón xe đến phòng trọ chị Nh. chơi. Lợi dụng lúc chị Nh. ngủ quên, Phương bế cháu bé bỏ trốn. Phương cũng thừa nhận, do bản thân không sinh được con, mong muốn nuôi cháu bé nên đã hành động như vậy.

Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an

Khi được bàn giao cho Công an TP.Pleiku và bị cơ quan này tiến hành tạm giữ hình sự, Phương khai rõ hơn câu chuyện. Theo đó, Phương là lao động tự do, làm nghề thiết kế sân khấu sự kiện. Do bản thân mắc bệnh không có khả năng sinh con nên đã tham gia hội “Cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội với nick Facebook là “Hoàng Phương”.