Nóng trên mạng xã hội: Trộm chó xong còn dàn cảnh cho chuộc

Trước đó, một vụ xô xát, ẩu đả liên quan đến trộm chó đòi tiền chuộc , sử dụng cả dao và bình xịt hơi cay tại đường Tôn Đản khiến Công an P.Hòa An phải can thiệp đưa 4 người về đồn.

Trộm xong dàn cảnh để kêu chuộc

Sự việc khiến cộng đồng những người yêu thú cưng bức xúc bởi tính chất táo tợn của nhóm trộm chó, không chỉ trộm chó để bán như thông thường mà bọn trộm còn “cả gan” liên hệ với chính chủ để ra giá chuộc lại. Cư dân mạng cho rằng cần xử lý nghiêm các hành vi này bởi vừa ăn trộm mà còn vừa như tống tiền. Đáng chú ý là việc định giá con chó để có thêm cơ sở xử lý 2 kẻ trộm này cũng khiến dân mạng ngao ngán bởi thú cưng đa số ít có hóa đơn, giấy tờ chứng minh giá trị.

Chó cảnh Poodle bị nhóm trộm chó bắt và dàn cảnh đòi tiền chuộc ẢNH: N.T

Qua điều tra , Công an P.Hòa An xác định, Phạm Đình Thế Mỹ (20 tuổi) đang chơi game gần nhà thì Trần Thanh Tùng (18 tuổi, hộ khẩu P.Hòa Minh, tạm trú phòng 301, nhà chung cư Phước Lý) đến báo là vừa phát hiện một con chó cảnh gần chỗ làm rất đẹp, có giá trị. Đang nợ nần và cần tiền nên Mỹ đồng ý cùng Tùng đi trộm chó. Mỹ mượn xe máy của một người bạn cùng chơi game chở Tùng đến nhà chủ chó. Mỹ khai nhận, lúc này, nhà vắng chủ, Mỹ dừng xe cảnh giới còn Tùng bắt trộm con chó cảnh giống Poodle màu trắng đang ở trước sân. Cả hai mang về nhốt ở căn hộ chung cư của Tùng và ra quán cà phê bàn tính cách vừa bán được chó cảnh, vừa che giấu hành vi trộm cắp.

Tùng khai sau khi thống nhất, khuya cùng ngày, Tùng lập Facebook ảo lấy tên là Hạt Cát, tạo các tin nhắn giả gửi qua Facebook của Mỹ, thể hiện việc Mỹ mua lại con chó cảnh Poodle trên với giá 4,5 triệu đồng từ một người không rõ trên mạng. Màn kịch này nhằm tạo chứng cứ Mỹ không phải là kẻ trộm chó, chuẩn bị cho trường hợp Mỹ giao dịch với chủ chó cảnh, không bị chủ chó nghi vấn là kẻ trộm.

Bị đánh tại trận

Sau đó, cả hai thống nhất dùng Facebook của Mỹ thông báo tìm chủ chó. Còn đại diện chủ chó thì trình bày được Mỹ liên hệ, qua trao đổi số điện thoại, Mỹ gọi cho chủ chó nói dối là vừa mua được chó, hẹn chủ chó Poodle này đến nhà Mỹ để thương lượng giá và cho chuộc.

Sau đó, chủ chó nhờ hai nam thanh niên, trong đó có một người thân đến nhà Mỹ để hỏi về con chó. Sau khi nhận diện đúng con chó cảnh Poodle bị bắt trộm và cho rằng Mỹ là người trộm chó, một nam thanh niên đã đấm vào mặt Mỹ. Mỹ sau đó lấy bình xịt hơi cay và dao xông ra truy đuổi, hai bên đánh nhau và bị Công an P.Hòa An đưa về đồn làm việc, xác định hành vi trộm cắp của Mỹ và Tùng, nên đã chuyển vụ việc cho Công an Q.Cẩm Lệ.

Luật sư Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng, cho biết các vụ việc trộm chó nói chung liên quan một số tội danh, một là trộm cắp tài sản, một trong những cơ sở để xử lý hình sự là tài sản được định giá trên 2 triệu đồng, trường hợp trộm chó rồi ra giá bắt chủ bỏ tiền chuộc, còn có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản.