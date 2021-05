Nữ sinh mất tích hơn 3 tháng sau khi xin đi chơi với bạn

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nữ sinh mất tích tên Nguyễn Thúy Thúy (sinh ngày 19.1.2002 - 19 tuổi), mất liên lạc từ chiều 21.2 sau khi xin gia đình đi chơi với bạn. Thông báo tìm Thúy được viết cùng lời nhắn nhủ: “Thúy con yêu! Bố và gia đình rất lo lắng khi nhiều ngày nay không liên lạc được với con. Nếu đọc được tin này, con hãy liên hệ với gia đình ngay nhé, cả nhà luôn mong chờ con”.

Theo thông tin gia đình cung cấp, Thúy cao 1 m 49, dáng người nhỏ nhắn, khi đi mặc áo sơ mi kẻ màu trắng đen, quần bò tối màu. Trước khi mất tích , Thúy đang theo học Trường CĐ Y - Dược Asean (Hà Nội).

Mất tích đột ngột

Chia sẻ với Thanh Niên, anh N.P.T (anh trai Thúy) cho biết sau khi em gái mất tích, gia đình có nhờ một số văn phòng thám tử đi tìm nhưng không có kết quả. Đầu tháng 3, gia đình đã đến Công an P.Nhật Tân trình báo. Đến tháng 4, anh T. có lên công an phường hỏi thông tin 2 lần nhưng vẫn không có kết quả. Đầu tháng 5, anh tiếp tục làm đơn gửi lên công an phường. Ngày 12.5, hồ sơ về việc mất tích em Thúy được gửi lên quận, anh T. cũng lên làm việc với công an quận nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về Thúy.

“Hôm Thúy đi (21.2) chỉ có mâu thuẫn nhỏ là bố gọi xuống ăn cơm nhưng em không xuống thì bố mắng, Thúy cũng cáu chút. Đến chiều Thúy có bảo ra ngoài uống nước với bạn, nhưng sau không thấy về. Chuyện học hành mấy lần tôi hỏi nhưng cơ bản cũng bình thường, không có vấn đề gì, Thúy vẫn đi thực tập”, anh T. cho biết.

Thúy là con út, kém anh T. 14 tuổi nên được gia đình chiều chuộng, thương yêu. Thúy mất tích vào thời điểm đang nghỉ tết, không đi học nên thầy cô, bạn bè trong lớp cũng không có tin tức gì. Gia đình đã tìm cách truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của Thúy xem các cuộc trò chuyện, tin nhắn nhưng cũng không có thông tin cần thiết.

“Anh em trong nhà vẫn nói chuyện bình thường. Thực ra chuyện yêu đương em ấy cũng có quen một bạn nhưng hai đứa đã chia tay, trước hai đứa là bạn thân nên sau khi chia tay vẫn nói chuyện. Bạn nam kia gần nhà nên tôi cũng lên gặp cùng bố mẹ bạn nam nữa để hỏi nhưng cũng không có thông tin”, anh T. cung cấp.

Sẽ ra thông báo truy tìm

Anh T. cho biết sức khỏe của Thúy bình thường, cách sống hơi nội tâm, không hướng ngoại. Bình thường, Thúy sống khép kín, anh T. sợ em gái lên các hội nhóm, kết bạn, sợ bị rủ rê nhưng đến thời điểm hiện tại tất cả cũng chỉ là suy đoán của anh.

“Tôi đoán giờ suy nghĩ của Thúy vẫn đang trẻ con. Đối với mình, những va chạm trong cuộc sống có thể rất nhỏ nhưng với em ấy sẽ nghĩ tiêu cực, lớn lao. Em ấy chưa hiểu, chưa thấm được, có khúc mắc gì cứ nghĩ đó là việc to lớn nên mới xảy chuyện mất tích này. Giờ chỉ hy vọng công an họ có nghiệp vụ, cố gắng tìm kiếm, 3 tháng đến giờ thực sự bế tắc hoàn toàn, bố mẹ cũng sốt ruột, tôi chỉ biết nỗ lực hết sức để tìm được em”, anh T. buồn bã nói.

Theo lời cô giáo của Thúy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , sau khi nghỉ tết sinh viên vẫn chưa đến trường. Thời điểm Thúy mất tích đang trong giai đoạn nghỉ tết nên nhà trường cũng không có thông tin gì. Bạn bè, thầy cô đã kết hợp gia đình tìm kiếm nhưng không được. “Ở lớp Thúy chỉ chơi với vài bạn thôi, anh trai Thúy cũng đến gặp hỏi chuyện nhưng không ai biết. Thúy cũng không có áp lực gì về chuyện học hành”, cô giáo của Thúy cho biết.

Trao đổi với PV, Trưởng công an P.Nhật Tân (Q.Tây Hồ) cho hay đã nhận được đơn trình báo về việc em Thúy mất tích. Hồ sơ đã được công an phường tiếp nhận và gửi lên công an quận để ra thông báo truy tìm và gửi đi các tỉnh thành khác. Ai biết thông tin về Thúy, nhờ liên hệ với người thân em: 0988911166.