Ô nhiễm bụi ở Hà Nội tăng dần qua các ngày trong tuần đầu tháng 11

Từ ngày 1 - 4.11, nồng độ bụi PM2.5 về cơ bản vẫn đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, đến các ngày 5 - 6.11, nồng độ bụi PM2.5 đã vượt QCVN tại hầu hết các trạm. Đối với các thông số NO 2 , CO, SO 2 , O 3 nồng độ vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN.