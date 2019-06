Ổ voi, ổ gà chi chít trên quốc lộ 17B ở Hải Phòng

Quốc lộ 17B vốn là tỉnh lộ 208 đi qua các xã An Hòa, Hồng Phong, Lê Lợi, Bắc Sơn, An Đồng và thị trấn An Dương thuộc huyện An Dương.

Từ năm 2016, Bộ Giao thông vận tải chuyển tỉnh lộ 208 thành quốc lộ 17B. Từ đó đến nay, số lượng xe trọng tải lớn đi qua đây tăng đột biến với hàng ngàn lượt mỗi ngày. Người dân sống hai bên đường cho biết, xe container, xe tải chạy rầm rầm cả ngày đêm.

“Cao điểm là từ 2 giờ đến 5 giờ hàng ngày. Có thời điểm tôi đếm được 70 xe container nối đuôi nhau chạy trên đường. Kinh khủng vô cùng!”, ông Cần, một người dân ngụ thôn Hoàng Lâu (xã Hồng Phong), cho biết.

Việc “cõng” hàng ngàn lượt xe trọng tải lớn mỗi ngày khiến quốc lộ 17B xuống cấp . Điều này đã được Báo Thanh Niên phản ánh từ tháng 7.2018.

Đến tháng 8.2018, Bộ Giao thông vận tải cấp kinh phí cho sở Giao thông vận tải Hải Phòng sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn giáp với tỉnh Hải Dương (thuộc xã An Hòa, huyện An Dương) đến Trạm y tế xã Hồng Phong (tức là từ km28+800 - km30+507, quốc lộ 17B). Tuy nhiên, đoạn từ Trạm y tế xã Hồng Phong đến điểm giao với quốc lộ 10 thì chưa được sửa chữa.

Ảnh Lê Tân Từ khi thành quốc lộ 17B, con đường này phải "cõng" hàng ngàn lượt xe trọng tải lớn mỗi ngày

Chính vì vậy, đoạn đường này hiện xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà. Mặt đường bị bong tróc còn trơ đá. “Việc đi lại qua đoạn đường này rất khó khăn. Xe lớn chỉ chạy tối đa 40 km mà còn căng thẳng. Nhiều ổ gà quá, người đi xe máy hay xe đạp không tập trung là ngã ra đường ngay”, anh Vũ Văn Huy, một lái xe container chia sẻ.

Theo thông tin từ Công an huyện An Dương, từ tháng 5.2018 đến nay đã có 2 vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại đây. Tuy nhiên, người dân địa phương phản ánh rằng số vụ va chạm, tự ngã do đi vào ổ gà, ổ voi còn nhiều hơn thế.

“Người đi đường đã khổ, người sống ven đường còn khổ hơn. Xe đi rầm rầm cả ngày lẫn đêm. Có mấy cậu công nhân về đây thuê nhà trọ, ở được 2 hôm phải đi chỗ khác vì quá ồn. Thi thoảng lại có đá từ đường bay vào nhà làm vỡ, nứt cửa”, ông Văn (62 tuổi, ngụ thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong) cho biết.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng của quốc lộ 17B, ông Hoàng Triệu Hùng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, cho biết: “Từ khi đường 208 lên quốc lộ thì không thể cắm được biển hạn chế trọng tải nên xe đi vào đây nhiều hơn. Đường xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2018, chúng tôi đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải cấp kinh phí để sửa chữa và đã làm được gần 2 km. Còn 3 km nữa thì chưa có kinh phí. Sở đang tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải cấp tiếp”.

Trước mắt, để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, ông Hoàng Triệu Hùng khẳng định, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng sẽ tiến hành vá các ổ gà, ổ voi tại đoạn đường qua thôn Hoàng Lâu vào những ngày tới.