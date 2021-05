Phẫn nộ 'người nhện' trốn khỏi chung cư đang phong tỏa vì Covid-19

Theo báo cáo của nhóm tuần tra, vị trí dây thừng được thả xuống tại cửa sổ thông gió khu vực hành lang và do đang thực hiện cách ly nhà nào ở nhà đó nên không ai phát hiện được hành vi này của người đàn ông, cũng như biết được người này là ai. Việc lập nhóm kiểm soát từ bên trong chung cư sẽ hỗ trợ truy tìm người đàn ông cũng như đảm bảo giám sát những người đang ở bên trong chung cư này. Các tổ trưởng khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm, cung cấp thông tin có giá trị phục vụ việc tìm kiếm người đã thả dây thừng có ý định bỏ trốn để xử lý nghiêm; đồng thời thông báo, nhắc nhở, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về cách ly. Ngoài ra, nhóm kiểm soát cũng gia cố, chốt chặn từ phía trong các cửa sổ để hạn chế “người nhện” khác manh nha ý định đu dây.

Theo ông Hải, do yêu cầu cách ly tại chung cư 12T3 đưa ra khá cấp bách, đột xuất, địa phương chưa kịp thông báo cho nhân dân chuẩn bị lương thực, thực phẩm nên ngay sau đó đã hỗ trợ một số mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Khu chung cư 12T3 gồm 12 tầng với tổng số dân hơn 500 nhân khẩu, trước mắt mỗi hộ được phát 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1 vỉ trứng gà, rau sạch, khẩu trang y tế … Bên cạnh đó, việc tiếp tế lương thực từ bên ngoài vẫn được lực lượng túc trực 24/24 nhận và chuyển vào bên trong. Do vậy, lý do “người nhện” đu dây bỏ trốn vì lý do thiếu lương thực (như có người đồn đoán) đã bị ông Hải bác bỏ.