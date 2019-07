Phẫn nộ thanh niên trộm sạch tiền của người chấn thương sọ não sắp mổ

Cụ thể, tài khoản Facebook tên P.H đăng tin một bệnh nhân nam lớn tuổi gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương nằm Bệnh viện Nhân dân 115 (P.12, Q.10, TP.HCM) điều trị. Khi nằm viện ông bị một thanh niên lấy trộm chiếc giỏ xách có 11 triệu đồng, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân. Đây là số tiền gom góp để bệnh nhân bị chấn thương sọ não phẫu thuật.

“Tiền bạc đó người ta không dám ăn, dám xài, chỉ để lo trị bệnh nên đối với họ rất lớn. Sao lại có thể cướp đi như vậy?”, tài khoản P.H bức xúc viết và nhờ cộng đồng mạng truy tìm nghi phạm trộm tài sản.

Vừa trộm vừa đe dọa

Bệnh nhân mất tài sản bị thương rất nặng Ảnh: Chị P.H cung cấp

Ngày 16.7, PV Thanh Niên liên hệ với chị P.H, người đăng bài và cũng là con gái của nạn nhân, thì được biết vụ việc vừa xảy ra. Chị H. kể: "Ba mình không may bị một người say xỉn đụng phải, không chỉ bị chấn thương sọ não, nứt xương sọ, thủng màng nhĩ mà còn gãy xương vai, xương sườn rất nặng. Sau khi nhập viện điều trị 4 ngày thì chuyển xuống khoa chấn thương - chỉnh hình để mổ xương. Mẹ mình phải bán lợn, gà, nhà mình gom góp thêm thì được 11 triệu tiền mặt, chuẩn bị sáng mai cho ba đóng chi phí phẫu thuật thì bị trộm mất".

“Lúc bị trộm là mình về rồi, vì mình có bầu chỉ trông ba ban ngày, còn đêm thì nhờ một người chị trông giúp. Thức suốt mấy hôm, chị ấy mệt nên ngủ li bì, bị trộm mà không hay biết gì. Sau khi sự việc xảy ra mới biết trước khi đến giường ba mình, hắn đã trộm giỏ của một chị khác đang nuôi người thân cũng nằm gần đó, bị phát hiện và giật lại, nhưng không dám la vì bị hắn đe dọa. Lúc hắn trộm túi của ba mình, mấy người nằm gần giường ba cũng có thấy, nhưng không ai dám nói gì cho tới lúc hắn đi khỏi”, chị H. bất lực kể tiếp.

Công an đang điều tra

Chị H. cũng thông tin đã trình báo với Công an P.12 về vụ việc. Chị cho biết, do phòng bệnh quá đông, ba chị phải nằm ngoài hành lang cùng nhiều người khác. Cửa ra vào khu vực này là cửa từ, sử dụng vân tay để mở, chỉ có y, bác sĩ, bảo vệ được ra vào. Ngoài ra, có một cửa khác sử dụng khóa ổ, là lối đi để vận chuyển thùng rác y tế, xe đẩy và băng ca. Kẻ trộm đã bẻ khóa ở cửa này và lẻn vào trong.

Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, chị H. được một người thân khuyên làm vậy sẽ khiến khó bắt được kẻ trộm, nên đã xóa bài đăng. Tuy nhiên, một số trang khác đã chia sẻ lại bài viết. Bên cạnh việc dân mạng phẫn nộ, cùng truy tìm thủ phạm, một số người đã ngỏ ý xin thông tin chị để giúp đỡ ít chi phí điều trị cho ba chị. Chị H. cho biết, hiện gia đình đã đưa ba về nhà theo dõi thêm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công an Q.10 cho biết: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an P.12. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể. Khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp chính xác hơn”.