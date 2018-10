Phụ nữ Việt, họ là ai?: Kỳ 6 - Hoa hậu doanh nhân ‘lấy chồng sớm’ không… buồn

Sẽ có nhiều hơn nữa nữ doanh nhân lớn trong tương lai Với 12 năm xây dựng thương hiệu thời trang Tsafari, nhà thiết kế thời trang Hồ Trần Dạ Thảo đang có những bước chuyển mới khi mở văn phòng thiết kế ở Singapore để khởi đầu cho hành trình chinh phục thị trường quốc tế. Đi lại giữa TP.HCM và Singapore, Dạ Thảo khá chuyên nghiệp với phong cách làm việc online và biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Với 12 năm xây dựng thương hiệu thời trang Tsafari, nhà thiết kế thời trang Hồ Trần Dạ Thảo đang có những bước chuyển mới khi mở văn phòng thiết kế ở Singapore để khởi đầu cho hành trình chinh phục thị trường quốc tế. Đi lại giữa TP.HCM và Singapore, Dạ Thảo khá chuyên nghiệp với phong cách làm việc online và biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Chia sẻ về những định kiến xã hội liên quan đến giới tính, Dạ Thảo cho biết: “Trong môi trường kinh doanh nói chung, phụ nữ khó tìm đối tác đầu tư, hỗ trợ từ bên ngoài. Phụ nữ ít có được niềm tin ngay từ đối tác, nhà đầu tư (đa số là nam giới) vì cho rằng phụ nữ không giỏi về kế hoạch kinh doanh chi tiết và sự kiên trì với kế hoạch đề ra. Họ cũng hay nghĩ cho rằng phụ nữ khá cảm tính và thiếu tự tin trong 1 số việc quan trọng của doanh nghiệp. Phụ nữ lại càng khó tìm được người đồng hành nhằm hỗ trợ công việc”. Với Dạ Thảo, chặng đường phía trước tuy dài nhưng chị may mắn là có được người đồng hành đặc biệt - chồng của chị. Chị không đặt nặng hai chữ “hơn thua” trên thương trường trong so sánh với các doanh nhân phái mạnh. “Tôi quan tâm đến sự thể hiện qua hành động của mỗi doanh nhân, bất kể là nam hay nữ, đối với gia đình và xã hội”, chị chia sẻ. Dạ Thảo tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những bóng bồng Việt Nam rạng danh trên thương trường. “Họ sẽ thay đổi khái niệm thành công và có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng hơn. Biết xây dựng lối sống lành mạnh và an toàn. Biết lựa chọn cách hy sinh và tận hưởng cuộc sống! Biết nâng lên và đặt xuống nhanh gọn! Biết chia sẻ và duy trì các mối quan hệ ý nghĩa!”, chị cho biết.