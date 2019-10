Phú Quốc 'tiếp sức' tuyển Việt Nam gặp tuyển Malaysia bằng màn hình khủng

Theo ban tổ chức, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc trước giờ bóng lăn. Kinh phí tổ chức do Hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp Phú Quốc cùng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đảo tài trợ.

Sau khi tờ trình xin phép tổ chức được gửi, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc, đã ký công văn chấp thuận cho hoạt động trên, đồng thời ông Nghiệp còn chỉ đạo Ban tổ chức bảo đảm vệ sinh, an ninh trật tự, phòng tránh cháy nổ, bố trí chỗ gửi xe...

Kịch bản văn nghệ phải được Phòng Văn hoá thông tin thẩm định. Bên cạnh đó, ông Nghiệp đã chỉ đạo công an huyện và chính quyền UBND TT.Dương Đông hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp H.Phú Quốc, chia sẻ mục đích của việc trang bị màn hình khủng cho người hâm mộ xem bóng đá nhằm tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá Việt Nam . Đồng thời ông cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ ở Phú Quốc không cổ vũ nhỏ lẻ ở nhiều địa điểm khác nhau mà nên tập trung lại tại đây để không khí cổ vũ khí thế hơn.

“Nếu hoạt động này thu hút được đông đảo người hâm mộ thì Hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp sẽ tiếp tục tổ chức trong các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam”, ông Tâm khẳng định.