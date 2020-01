Quà tết đến với công an viên và bảo vệ dân phố

Số tiền trên do Công ty sản xuất Duy Lợi hỗ trợ 120 triệu đồng và Công ty TNHH SX-TM-DV B58 Bình Phước hỗ trợ gần 30 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao quà, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nói: “Báo Thanh Niên đã từng có loạt bài phản ánh về thực trạng công an viên, bảo vệ dân phố nghỉ việc vì thu nhập thấp. Vì vậy, khi anh Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty sản xuất Duy Lợi, ngỏ ý tặng quà cho lực lượng công an viên, dân phòng trong dịp Tết Nguyên đán , chúng tôi đồng ý ngay. Đây là những phần quà nhỏ nhằm hỗ trợ, động viên các anh em đang đêm ngày góp sức cùng lực lượng công an chính quy, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn”.