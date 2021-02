Quà tết đến với người dân vùng cao Quảng Bình

Số tiền này do Bệnh viện FV TP.HCM tài trợ, hưởng ứng chương trình Tết ấm áp với đồng bào miền Trung do Báo Thanh Niên phát động.

Nơi chúng tôi đến đầu tiên là những bản làng xa xôi, cách trở của xã Thanh Hóa, nằm ở phía tây huyện vùng cao Tuyên Hóa. Cuộc sống bà con các dân tộc thiểu số ở đây rất khó khăn, bấp bênh; thu nhập có được chủ yếu phụ thuộc vào một ít ruộng nước và hoa màu trồng được từ nương rẫy. Đàn ông, thanh niên bản phải lặn lội trong rừng để tìm kiếm lương thực về dùng và bán lấy tiền mua sắm vật dụng, nhu yếu phẩm sinh hoạt.

87 suất quà đã được trao cho bà con các bản của xã Thanh Hóa. Cùng tham gia hành trình thiện nguyện, thượng tá Bùi Ngọc Chung, Trưởng công an H.Tuyên Hóa, chia sẻ: “Cuộc sống của bà con vùng sâu vùng xa trên địa bàn rất khó khăn, vừa qua lại chịu nhiều thiệt hại do thiên tai. Thời gian qua, công an huyện đã đồng hành, có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con. Dịp tết này, Báo Thanh Niên đã kịp thời mang những phần quà của các nhà hảo tâm và bạn đọc đến với người dân trên địa bàn huyện. Mong bà con đón tết an lành, mạnh khỏe, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19 ”.