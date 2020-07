Quảng Nam lập 4 chốt kiểm soát người về từ Đà Nẵng

Quảng Nam lập 4 chốt chặn quan trọng như chốt giao nhau giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với QL14E (H.Thăng Bình), chốt cao tốc giao với QL40B (tại H.Phú Ninh), chốt tại xã Tam Hiệp (H.Núi Thành) và chốt trên QL1 tại Dốc Sỏi (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành) .

Ngoài ra, tỉnh còn yêu cầu TX.Điện Bàn lập hai chốt kiểm soát trên tuyến đường ĐT 605 và 609, tuyến QL14G từ Đà Nẵng lên H.Đông Giang giao cho H.Đông Giang lập chốt để kiểm soát tình hình dịch Covid-19.

Các điểm chốt chặn sẽ có nhiệm vụ kiểm soát người dân vào tỉnh, nhất là người từ Đà Nẵng vào phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ, phần mềm khai báo y tế. Người từ Đà Nẵng đi vào Quảng Nam phải được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, giám sát y tế và phải lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Sơn (Chủ tịch UBND TP.Hội An) cho hay, nguyên nhân giãn cách xã hội toàn thành phố là do trên địa bàn đã có ca nhiễm, bên cạnh đó cũng có nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến phố cổ Hội An dạo chơi, du lịch. Ngoài ra, bệnh nhân ở Hội An ra Đà Nẵng bị nhiễm có nhiều người nhà ra chăm nên giờ có rất nhiều đối tượng F1, F2.