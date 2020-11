Quê nhà mênh mông biển nước: 'Người hùng Nghệ An', người Quảng Bình quay ra giúp bà con

Anh cho hay mình đã cứu trợ cho người dân ở xã Hưng Trung, H.Hưng Nguyên, Nghệ An - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt tại Nghệ An hơn 1000 áo phao, 7000 thùng mì và nước sạch để vượt qua hoàn cảnh tạm thời. Trong đó, có hơn 400 áo phao là do người dân ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ủng hộ.