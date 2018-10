Rắc rối vì mất chứng minh nhân dân

Rắc rối chồng rắc rối



Đầu năm 2015, ông Vương Lai Thuận, sinh năm 1977 ở Q.1, TP.HCM bị mất chiếc ví, trong đó có chứng minh nhân dân (CMND). Sau đó, ngày 2.3.2015 ông Thuận làm cớ mất và được cấp lại CMND mới. Tiếp đó, ông Thuận đổi CMND sang căn cước công dân . Thế nhưng, mọi rắc rối ập đến với ông từ giấy CMND bị mất.

Đầu tiên, ông Thuận “dính” khoản vay từ công ty tài chính có tên Vạn An Phát với số tiền 5.542.000 đồng. Ông Thuận kể: “Tôi chẳng hiểu bằng cách nào mà người nhặt được CMND của tôi có thể vay được tiền từ công ty tài chính này. Họ vay lúc nào tôi không biết nhưng một sáng đẹp trời, trước nhà tôi xuất hiện tờ giấy nhắc nợ với thông tin tôi vay 2.500.000 đồng, tiền lãi 980.000 đồng cộng với phí phạt 900.000 đồng, tổng cộng 5.542.000 đồng. Thư yêu cầu tôi phải trả trước ngày 10.3.2018 mặc dù tôi chẳng hề đi vay”.

Chưa dừng lại ở đó, "và lại một ngày đẹp trời, tôi nhận được thông báo từ MobiFone rằng tôi còn nợ cước gần 2 triệu đồng cho 3 số thuê bao di động trả sau trong khi tôi không hề đi đăng ký", ông Thuận kể tiếp.

Chưa hết, ngày 22.8.2018, ông Thuận nhận được tin nhắn thông báo ông Thuận vay số tiền hơn 4 triệu đồng từ Công ty TNHH AsiaCollect (384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP.HCM) mặc dù ông Thuận cũng chưa từng đi vay và chưa hề nghe đến tên công ty này.

Miệt mài gỡ rối

Sau khi biết kẻ xấu đã dùng CMND bị mất của mình để thực hiện các hành vi trên, ông Vương Lai Thuận dù là người khuyết tật nặng, nạn nhân phơi nhiễm dioxin, đi lại rất khó khăn nhưng vẫn phải tự mình đi... gỡ rối.

Với khoản nợ từ công ty tài chính có tên Vạn An Phát, ông Vương Lai Thuận đã có đơn gửi Công an P.Bến Nghé, Công an Q.1 nhờ can thiệp. Sau khi vào cuộc, công an địa phương xác minh ông Thuận không trực tiếp thực hiện các khoản vay. Từ đó, không thấy đơn vị này gửi thư hay gọi điện nhắc nợ nữa.

Với 3 thuê bao từ nhà mạng MobiFone, đơn vị này đã kết luận sau khi ông Thuận khiếu nại: “Kẻ xấu đã dùng CMND của ông Vương Lai Thuận bị mất, thay ảnh ông Thuận trên CMND để đi đăng ký 3 thuê bao”. Vụ việc đã được MobiFone gửi đến Công an Q.5, TP.HCM nhờ điều tra, giải quyết.

Với khoản nợ từ Công ty TNHH AsiaCollect, Q.4, TP.HCM, ông Thuận kêu cứu đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và đơn vị này đã chuyển hồ sơ của ông đến Công an Q.4, TP.HCM để nơi đây xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông Vương Lai Thuận bức xúc: “Chỉ vì mất CMND mà tôi gặp bao nhiêu rắc rối. Bởi vậy, mọi người nên giữ thật cẩn thận giấy tờ tùy thân, đặc biệt là CMND hoặc căn cước công dân. Qua sự việc này mới thấy dịch vụ cho vay tín chấp hiện nay là vô cùng dễ dãi, không cần xác minh người đi vay và người trên CMND có phải là một hay không, hễ có CMND là cho vay nên mới xảy ra cớ sự. Cơ quan chức năng cần xem xét lại quy trình cho vay của các công ty tài chính hiện nay để tránh phiền phức cho những người lỡ bị mất CMND như tôi”.

Những rắc rối của ông Vương Lai Thuận có lẽ là bài học kinh nghiệm cho nhiều người.