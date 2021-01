Rưng rưng những vết cào ám ảnh bên bờ kênh của cậu bé 9 tuổi

Chính quyền địa phương sau đó phối hợp với gia đình huy động nhiều người ra kênh tìm kiếm và đề nghị đơn vị vận hành kênh đào cho đóng kênh ở đầu nguồn để dòng kênh cạn nước. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 19.1, thi thể cậu bé xấu số được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 2 km về phía hạ du.

Con trai gặp nạn, vợ chồng anh Nguyễn Bá Tình (31 tuổi) và chị Thái Thị Liên mấy ngày qua đau đớn, suy sụp. Ông Thái Bá Quang, Bí thư Đảng ủy xã Liên Thành, kể mẹ anh Tình làm mẹ đơn thân, lại mất sớm nên anh Tình phải sống một mình từ nhỏ và được bà con hàng xóm cưu mang. Anh Tình cưới vợ, sinh được 2 con, nhưng vợ bị bệnh không lao động nặng được, anh Tình đi phụ hồ nuôi gia đình. “Tình đang phụ hồ ở Quảng Ninh, nghe tin con gặp nạn mới về nhà. Căn nhà 2 gian cũng nhờ bên ngoại hỗ trợ mới xây được, gia cảnh rất đáng thương. Đứa con trai mất, ai đến cũng rơi nước mắt”, ông Quang nói.

Khi nước rút, lực lượng tìm kiếm và người dân địa phương phát hiện bên thân kè kênh được ghép bằng các tấm bê tông, nơi cháu bé gặp nạn, có rất nhiều vết cào xước khiến rêu bị bong ra. Đó là vết cào của cậu bé khi bị rơi xuống nước, tìm cách bám vào mép thân đê để lên bờ nhưng bất thành vì không thể bấu víu do thân đê quá trơn trượt, cao và độ dốc lớn.

“Chỉ cần có một số khuy thép gắn vào bê tông thì cháu bé có thể sẽ bám được và không bị chìm”, ông Quang tiếc nuối.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Giám đốc Công ty thủy lợi Bắc Nghệ An (đơn vị vận hành kênh), cho biết công ty không được đơn vị thiết kế bờ kè tham vấn ý kiến, nhưng do kênh này đã có nhiều vụ tai nạn chết người khi rơi xuống kênh nên công ty cũng đã đề nghị phải làm lan can hoặc có các biện pháp khác để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ông Phượng nói góp ý này không được chấp nhận. Đây là dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) do Tổ chức JICA (Nhật Bản) cho vay vốn, Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, hiện đã kè được khoảng 60% khối lượng bờ kênh.