Rừng thông ở Huế cháy bất thường

Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là rừng thông đặc dụng ở khu vực núi Ngự Bình, Tam Thai, Thiên Thai do Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong quản lý. Những vụ cháy rừng xảy ra nghiêm trọng , có đến 14/31 vụ phải huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động xe cứu hỏa, mỗi lượt từ 2 - 5 xe. Tổng số người tham gia chữa cháy khoảng 1.700 người. Có ngày xảy ra 2 - 3 vụ cháy, đa số các vụ xảy ra ban đêm khiến việc chữa cháy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế , đặt vấn đề: “Nhiều vụ cháy xảy ra liên tục, hôm nay vừa dập xong, ngày mai lại cháy… Tình trạng cháy rừng bất thường này đang đặt ra câu hỏi: Liệu có chăng âm mưu thôn tính rừng thông vì những mục đích khác nhau hay không?”.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế, một trong những nguyên nhân gây cháy rừng trên địa bàn TP.Huế đã được xác định do người dân thắp hương, tảo mộ, đốt vàng mã gây cháy; đặc biệt trong những ngày cao điểm nắng nóng, dự báo cháy rừng cấp 4 (cấp nguy hiểm) và cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Cụ thể, trong vụ cháy rừng thông ở P.An Tây (TP.Huế) lúc 10 giờ ngày 21.7, công an đã tạm giữ 2 người đốt nhang gây cháy.

Mặc dù Hạt Kiểm lâm TP.Huế, Công an phường, UBND các phường An Cựu, An Tây, chủ rừng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp như cắm biển báo, biển cấm, pano, áp phích tuyên truyền trực quan dày đặc trong và ven rừng; dùng loa phóng thanh len lỏi vào các khu lăng mộ để cảnh báo và hướng dẫn bà con sử dụng lửa, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy rừng… Tuy nhiên, một bộ phận người dân ở nhiều địa phương khác đến viếng mộ người thân tại các nghĩa trang trên địa bàn vẫn còn chủ quan và chưa ý thức trong sử dụng lửa gần, ven và trong rừng dẫn đến cháy rừng.

Cần điều tra làm rõ

Theo ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, bên cạnh các vụ cháy rừng do thắp hương, viếng mộ, đốt vàng mã thì vẫn còn nhiều vụ cháy rừng không rõ nguyên nhân.

“Tần suất các vụ cháy rừng xảy ra liên tục và dày, hầu hết các vụ cháy xảy ra ban đêm, không phải chỉ xảy ra dịp rằm hoặc cuối tháng, thời điểm người dân đi viếng mộ; vị trí các vụ cháy rất gần nhau, tập trung tại các khu vực núi Ngự Bình, Tam Thai, Thiên Thai. Đáng lưu ý là vị trí phát hỏa không nằm gần khu vực mồ mả, mà nằm ngay trong rừng, trên đỉnh. Đặc biệt, tại khu vực Tam Thai (đường Hồ Đắc Di, sau lưng khu Đại học Ngoại ngữ) đã xảy ra 5 lần cháy gần như liên tiếp. So với số liệu hằng năm, năm nay số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn TP.Huế rất bất thường, thực tế ghi nhận một số nghi vấn cần phải được cơ quan điều tra làm rõ”, ông Tuấn nhận định.