Sáng sớm TP.HCM mưa to ở nhiều nơi, vì sao?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, TP.HCM, Nam bộ có mưa to sáng sớm nay là do rãnh thấp ở phía nam nối với hoàn lưu bão phía đông Philippines, rãnh này hoạt động khá mạnh ngay trên khu vực Nam bộ.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, hôm qua, bộ phận không khí lạnh suy yếu dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ hoạt động yếu. Rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía bắc.

Do đó, ngày hôm qua, thời tiết Nam bộ phổ biến ngày nắng. Nhiệt độ ít thay đổi, cao nhất ban ngày phổ biến 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, Vị Thanh - Hậu Giang 35.7 độ C, Long Khánh - Đồng Nai 35.5 độ C, Biên Hòa 35.2 độ C.