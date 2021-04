Sau nhiều đợt mưa nắng bất thường, khi nào TP.HCM mới vào mùa mưa?

Thời tiết đầu năm đến nay có gì bất thường?

Nhận xét về xu hướng thời tiết từ đầu năm đến nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa hoạt động mạnh và liên tục tăng cường, khuếch tán xuống khu vực Nam bộ nửa đầu tháng 1.2021, từ nửa cuối tháng 1 và tháng 2 không khí lạnh tăng cường lệch đông và cường độ yếu dần.

Tuy nhiên, sự biến thiên của nhiệt độ trung bình so với trung bình nhiều năm trong thời kỳ này gần như không phụ thuộc vào mức độ tăng cường của không khí lạnh. Cụ thể, nhiệt độ trung bình trong tháng tháng 1 và tháng 2.2021 hầu hết thấp hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối trong thời kỳ này phổ biến trong khoảng từ 17 – 22oC. So với trung bình nhiều năm ở mức xấp xỉ trên hầu hết toàn khu vực. Nhiệt độ thấp nhất trên toàn khu vực từ đầu năm tới nay là 14,4oC (Tà Lài, Đồng Nai ngày 13.1).

Vừa qua, TP.HCM có nhiều ngày nắng rát da từ sáng sớm Ảnh: Ngọc Dương Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, trong tháng 1.2021 đã xuất hiện nhiệt độ cao nhất trên 35oC trong 1 - 2 ngày nhưng chỉ duy nhất xảy ra tại Biên Hòa (Đồng Nai). Tháng 2, cùng với sự tăng dần của nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất cũng tăng theo. Một vài nơi có nhiệt độ cao nhất xấp xỉ và trên 35oC như Đồng Xoài (Bình Phước); Tây Ninh; Vị Thanh (Hậu Giang); Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, trong tháng 1.2021 đã xuất hiện nhiệt độ cao nhất trên 35C trong 1 - 2 ngày nhưng chỉ duy nhất xảy ra tại Biên Hòa (Đồng Nai). Tháng 2, cùng với sự tăng dần của nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất cũng tăng theo. Một vài nơi có nhiệt độ cao nhất xấp xỉ và trên 35C như Đồng Xoài (Bình Phước); Tây Ninh; Vị Thanh (Hậu Giang);

Từ 28.2 mới có đợt nắng nóng kéo dài tới 5.4. Nhiệt độ cao nhất từ đầu năm đến ngày 5.4 là 38.4oC (tại Biên Hòa, Đồng Nai). Nhìn chung mức nhiệt cao nhất từ đầu năm tới nay vẫn thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng số ngày có nhiệt độ trên 35oC diễn ra suốt từ cuối tháng 2 tới nay.

Thông thường, từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau luôn là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam bộ. Tuy nhiên năm nay, trong khoảng thời gian này luôn xảy ra những trận mưa trái mùa. Cụ thể, tháng 1.2021 vài nơi có mưa vừa, mưa to vào ngày 4 và 22 – 23.1. Tháng 2, không có mưa diện rộng, chỉ có mưa vài nơi vào những ngày 6, 8 và 11.2. Tuy diện mưa không rộng nhưng vẫn xảy ra mưa vừa, mưa to ở một vài nơi.

Tổng lượng mưa xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Trong đó khu vực Đông Nam bộ, ven biên giới Tây Nam và bán đảo Cà Mau là những khu vực có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm nhiều hơn. Ở các trạm Tân Sơn Hòa, Cao có lượng mưa vượt trung binh nhiều năm lên tới 253% và 157%. Ngay sau 2 trạm này là Bạc Liêu, vượt trung bình nhiều năm 125%.

Đầu tháng 4 có một số ngày xuất hiện trận mưa vừa, mưa to, như này 2.4 tại Bình Chánh, (TP.HCM) 138mm, Đức Hòa (Long An) 115mm, Giồng Trôm (Bến Tre 64mm)…

Khi nào TP.HCM vào mùa mưa?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện tại vẫn đang ở pha lạnh (La Nina). Dự báo từ nay tới tháng 5 vẫn duy trì trạng thái La Nina với xác suất trên 60%, sau đó sẽ lên trạng thái trung tính. Dự báo từ nay đến cuối năm, lượng bão và áp thấp nhiệt hoạt động trên Biển Đông khoảng 12 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng 4 - 5 cơn.

Nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện chủ yếu từ khoảng tháng 4 đến đầu tháng 5. Tháng có nắng nóng mạnh nhất là tháng 4. Trong đó có khoảng 4 đợt nắng nóng diện rộng ở Đông Nam bộ: 3 đợt tháng 4 và 1 đợt tháng 5. Nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở miền Tây.

Tính riêng 3 tháng đầu năm, Nam bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm Ảnh: Ngọc Dương

Nắng nóng trong năm 2021 có cường độ không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng chỉ dao động chủ yếu từ 35 – 37oC, có nơi trên 37oC. Cao nhất tại Biên Hòa, Đồng Xoài khoảng 38 – 39oC, miền Tây Mộc Hóa, Châu Đốc khoảng 36 – 37oC.