Vì sao TP.HCM bất ngờ mưa to giữa trưa oi ả?

Trưa 9.4, nhiều quận trung tâm TP.HCM có mây đen che phủ khắp bầu trời, không có nắng khiến nhiệt độ giảm nhưng vẫn còn cảm giác oi ả khó chịu. Đến 13 giờ, mưa to bất ngờ đổ xuống khu vực Q.3, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận... Mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ mới giảm.

Nhiều "dân công sở" đi ăn trưa trễ không kịp trở tay, phải ngồi lại quán chờ hết mưa mới quay lại được chỗ làm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa trưa nay ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ là do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông nén và làm đầy rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới đi qua khu vực Trung bộ rút ra phía Đông. Nhiễu động gió trên cao hoạt động yếu.

Lúc 14 giờ hôm nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho biết, quan sát ảnh trên mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu vẫn đang phát triển ở Hóc Môn, phía bắc Bình Chánh, Q.12 và một số quận trung tâm như Q.1, Q.3, Q.Bình Thạnh.

Do đó, khoảng từ 0 - 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên và còn có thể lan sang khu vực lân cận, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa to trên đường Võ Văn Tần (Q.3) vào khoảng 13 giờ 20 phút Ảnh: Vũ Phượng

Tính đến 14 giờ, lượng mưa đo được ở Bình Chánh là 19,8mm, Cần Đước (Long An) 21.6mm, Bến Sỏi (Tây Ninh) 23.6mm... Một số quận trung tâm ở TP.HCM có thể mưa khoảng 15 - 20mm, nhưng vì mưa cục bộ nên nơi có mưa to, nơi mưa nhỏ.

Chuyên gia thời tiết cho biết, mưa trưa nay là do nhiễu động gió Đông tầng cao, không phải là dấu hiệu chuyển mùa. Từ mai mưa sẽ lại giảm, nắng nóng tăng dần.

oC độ, có nơi trên 36oC. Dự báo thời tiết khu vực Đông Nam bộ và miền Tây trong 48 đến 72 giờ tới: áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định, sau suy yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh hợn, nhiễu động gió Đông suy yếu. Thời tiết Nam bộ mưa giảm chỉ còn cục bộ chiều tối và đêm, ngày nắng, nắng nóng có xu hướng tăng trở lại ở Đông Nam bộ và vài nơi ở khu vực các tỉnh miền Tây 35 - 36C độ, có nơi trên 36C.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, năm nay ngày bắt đầu mùa mưa có thể sớm hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Kết thúc mùa mưa khoảng cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Lượng mưa năm nay có xu hướng hụt so với trung bình nhiều năm nhưng không đều trên toàn khu vực. Mưa lớn diện rộng có khoảng 7 - 8 đợt, xuất hiện từ khoảng tháng 5 đến tháng 10, có từ 1 - 2 đợt mỗi tháng.

Về nhiệt độ, từ nay đến cuối năm 2021 hầu hết nhiệt độ trung bình tháng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất không có các giá trị vượt qua giá trị lịch sử, mức nhiệt cao nhất ở Đông Nam bộ khoảng 38 - 39oC, miền Tây 36 - 37oC (tháng 4). Mùa khô có khả năng chỉ kéo dài đến khoảng cuối tháng 4. Nắng nóng hoạt động yếu cả phạm vi lẫn cường độ. Nắng nóng diện rộng có khả năng chỉ xảy ra ở Đông Nam bộ, một vài tỉnh miền Tây (Mộc Hóa, Châu Đốc, Vị Thanh) tập trung vào tháng 4.