TP.HCM, Nam bộ sẽ mưa to 10 ngày đầu tháng 10, phòng ngập đường giờ tan tầm

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chiều và đêm qua Nam bộ đã có mưa ở nhiều nơi, có nơi mưa to như: Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 50.4mm, Tài Lài (Đồng Nai) 61.6mm, Phú Mỹ (Vũng Tàu) 47.3mm, Cần Đước (Long An) 61mm, Tân Quy Tây (Đồng Tháp) 56.2mm… Riêng TP.HCM từ 21 giờ tối qua có mưa rả rích kèm sấm, sét đến tận nửa đêm.

Hiện tại, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Rãnh áp thấp có trục khoảng 11-14 độ vĩ Bắc nối với hoàn lưu vùng trũng thấp trên vùng ven biển Nam Trung bộ.

Dự báo liên tiếp trong 10 ngày đầu tháng Nam bộ có mưa Ảnh: Khả Hòa

Dự báo, ngày hôm nay (2.10), rãnh áp thấp vẫn còn tồn tại, hội tụ gió tồn tại trên khu vực Nam Bộ. Thời tiết khu vực Nam bộ (bao gồm cả TP.HCM) được dự báo trưa chiều và tối có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Cần đề phòng trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh.

Đợt mưa này kéo dài đến tối hôm nay (2.10) sau đó mưa giảm. Lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Cần đề phòng mưa lớn gây ngập một số khu vực đô thị và vũng trũng thấp.

Nhìn chung, thời tiết trong 2 ngày đầu tháng 10 ở Nam bộ, mưa gia tăng và xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 3-5.10 mưa xảy ra ở diện rải rác tập trung về chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Và từ ngày 6.10 trở đi, mưa tăng lên cả về diện và lượng, khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Lượng mưa phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 5-10% và phổ biến trên toàn bộ khu vực từ 100-150mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.