Say xỉn, mang kiếm theo người, còn hối lộ CSGT TP.HCM mong bỏ qua vi phạm

Một nam thanh niên say xỉn, mang kiếm theo người khi bị CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM - PC08) phát hiện lập biên bản còn đưa 600.000 đồng cho tổ công tác mong bỏ qua vi phạm.

