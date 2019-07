Sống thấp thỏm bên dòng kênh sạt lở

Bà Phạm Thị Út (ngụ ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội) cho biết: “Mấy hôm trước tôi đi lượm ve chai ở trước nhà, thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất làm tôi té xuống kênh, cũng may lúc đó có người đi ngang kịp thời kéo tôi lên chứ không thì bây giờ không biết như thế nào”. Theo bà Út, gia đình bà có một miếng đất ven kênh để trồng rau màu, sinh sống qua ngày. Gần đây, tàu chở du khách đi chùa Hưng Thiện chạy liên tục suốt ngày đêm, sóng đánh ầm ầm nên đất đường, đất trồng rau màu đều bị xói lở từ từ xuống kênh. Bà Út đã nhiều lần đến UBND xã Hưng Hội báo tình hình và đề nghị đừng cho tàu chở khách chạy nữa nhưng không có kết quả.

Tuyến kênh sạt lở ăn sâu vào đất liền, gây bất an cho người dân tham gia giao thông

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện 2 tuyến đường giao thông nông thôn nói trên đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụp lún vào sâu tuyến đường nhựa gây nguy hiểm. Hiện đang là cao điểm của mùa mưa nên tình trạng sạt lở bờ kênh diễn ra càng nhiều và đang ở mức đáng báo động khiến nhiều hộ dân nơm nớp lo đất đai nhà cửa có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Điều đáng nói, mặc dù tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc theo tuyến kênh Cả Vĩnh và kênh Phú Tòng đã diễn ra trong thời gian dài nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn loay hoay và không có giải pháp khắc phục, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Lợi, cho biết nguyên nhân sạt lở 2 tuyến kênh trên chủ yếu do các tàu chở khách đi viếng chùa Hưng Thiện. Hiện nay ở cống Nước Mặn và cống Cả Vĩnh, thuộc xã Hưng Hội có tổng số 48 chiếc tàu đưa rước khách hành hương. Các tàu này trang bị máy công suất lớn, chạy với tốc độ cao, tạo ra những đợt sóng liên tiếp đánh vào bờ và hoạt động tự phát, không bến bãi theo quy hoạch. Chủ yếu hoạt động “chui”, không có giấy phép, không tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Mặc dù ngành chức năng cũng như chính quyền xã đã nhiều lần lập biên bản nhắc nhở, đình chỉ hoạt động nhưng các tàu này vẫn ngang nhiên hoạt động, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên. Theo ông Phúc, tỉnh đã cấp phép cho HTX dịch vụ 168 xây dựng bến tàu ở ấp Nước Mặn và Phú Tòng. Hiện tại hai bến thủy nội địa này cũng đã xây dựng xong, chuẩn bị đưa vào hoạt động.