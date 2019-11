Acecook Việt Nam mở cửa cho người tiêu dùng tham quan nhà máy

Tận mục sở thị quy trình sản xuất để hiểu hơn về sản phẩm mì ăn liền

Là một doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Acecook với nét văn hóa đặc trưng mang tinh thần Omoiyari - Nghĩ cho người khác luôn mong muốn công khai, minh bạch thông tin để mang lại sự hài lòng và an tâm cho người tiêu dùng. Vì vậy, công ty đã tổ chức chương trình tham quan nhà máy “Factory tour” trong hơn 7 năm qua, đón tiếp hơn 100.000 lượt khách để người tiêu dùng tận mục sở thị quy trình sản xuất mì ăn liền tại nhà máy ở 4 chi nhánh trên khắp cả nước: TP.HCM, Hưng Yên, Đà Nẵng, Vĩnh Long.

Tại đây, khách tham quan sẽ được trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình sản xuất ra một sản phẩm mì ăn liền bằng hệ thống dây chuyền hiện đại, theo công nghệ Nhật Bản với mức độ tự động hóa gần 90% và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức cao. Đồng thời, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp còn được thể hiện qua việc sử dụng những nguyên liệu có tính an toàn như chiết xuất từ nghệ để tạo nên màu vàng đặc trưng cho sợi mì, sử dụng dầu thực vật được sản xuất bằng công nghệ ép lạnh để chiên mì, các loại rau củ, gia vị tươi để nấu ra gói dầu sate. Chương trình đã tạo nên sự tương tác thông tin hai chiều giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp thông qua phần đối thoại trực tiếp với các chuyên gia của công ty, từ đó giúp giải đáp các thắc mắc liên quan đến mì ăn liền, cũng như có được sự an tâm, để vui vẻ thưởng thức trọn vẹn hương vị sản phẩm.

Cung cấp những thông tin về cách cân bằng dinh dưỡng, sử dụng mì ăn liền đúng cách

Bên cạnh tìm hiểu quy trình sản xuất và giải đáp những thắc mắc về mì ăn liền, khách tham quan còn được thưởng thức những món mì nóng hổi, thơm ngon, chế biến bởi các chuyên gia của Acecook Việt Nam trong việc canh lượng nước, nhiệt độ và thời gian “đúng chuẩn”. Đặc biệt với các thông tin hữu ích về dinh dưỡng được chia sẻ trong chương trình, người tiêu dùng có thêm bí quyết để chuẩn bị những bữa ăn ngon, cân bằng dinh dưỡng cho gia đình khi kết hợp mì ăn liền với đa dạng các loại thực phẩm khác nhau.

“Quan sát và cảm nhận sự đầu tư từ giá trị của nhà sản xuất đến sự chăm chút của từng cán bộ công nhân viên cho mỗi sản phẩm, chúng tôi sau khi tham quan hoàn toàn bị chinh phục và có cái nhìn đầy đủ, tích cực về sản phẩm mì ăn liền”, một khách tham quan cho hay.