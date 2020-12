Sự kiện Bia Việt - ‘Tự hào chất Việt’ - chuỗi sự kiện kết nối anh em ba miền

Lấy ý tưởng từ chính tinh thần của nhãn hiệu, tái hiện vẻ đẹp đa dạng khác biệt của đất nước, con người Việt Nam, sự kiện Bia Việt - “Tự hào chất Việt” với mục tiêu giới thiệu, quảng bá, đưa Bia Việt tới gần hơn với người tiêu dùng Việt tại khắp Việt Nam đã diễn ra sôi nổi với nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại 14 tỉnh thành, ghi đậm dấu ấn trong lòng hàng ngàn người yêu bia.

Bia Việt mang trong mình sứ mệnh tôn vinh tinh thần dân tộc Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc

Tại sự kiện “Tự hào chất Việt”, Bia Việt đã tái hiện vẻ đẹp đa dạng của đất nước, con người Việt Nam qua không khí rộn ràng của các lễ hội dân gian, với các nét đặc trưng khác biệt về bản sắc, văn hóa, phong tục tập quán ba miền. Sự kiện “Tự hào chất Việt” đã khởi đầu với hành trình từ An Giang - xứ sở sông nước miền Tây từ ngày 20.6.2020, đến nay đã đi qua 14 tỉnh thành xuyên suốt Việt Nam.

Bước vào không gian lễ hội “Tự hào chất Việt”, người tham dự sẽ được gợi nhắc vẻ đẹp bản sắc, nét văn hóa riêng và phong tục tập quán của ba miền Việt Nam. Bên cạnh đó, khán giả còn được trải nghiệm quy trình sản xuất bia với công nghệ lên men lạnh, tạo ra cảm giác sảng khoái bất tận cùng hương vị cân bằng, phù hợp với khẩu vị người Việt của Bia Việt. Ngoài ra, nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, trò chơi tưng bừng cũng đã mang lại cảm giác vui vẻ, hào hứng cho hàng nghìn khán giả khi tham gia lễ hội.

Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trong sự kiện “Tự hào chất Việt”

Trong chuỗi sự kiện tưng bừng khắp cả nước, hàng chục ngàn người trẻ Việt Nam đã có cơ hội tham gia những trò chơi dân gian hấp dẫn đại diện cho từng vùng miền. Trong khi ở miền Bắc, các bạn trẻ tham gia chơi bắn nỏ một cách hào hứng, thì ở miền Trung trò chơi nhảy sạp, chèo thuyền đã làm nên không khí vô cùng sôi động, không thể nào quên, và hình ảnh chiếc cầu khỉ Nam bộ quen thuộc cũng đã trở thành sân chơi thi đấu ngập tiếng cười.

Trong suốt hành trình của sự kiện Bia Việt - “Tự hào chất Việt”, không gian âm nhạc tưng bừng là một phần không thể thiếu tạo ra không khí nồng nhiệt, khiến người hâm mộ say mê tận hưởng. Bên chất bia lạnh và không gian bằng hữu, hàng nghìn khán giả được thưởng thức các tiết mục từ những nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu Việt Nam hiện nay như Only C, Khắc Việt, Lou Hoàng, Hoàng Thùy Linh, Hari Won, Trúc Nhân... Sự kiện Bia Việt - “Tự hào chất Việt” đã đem đến không khí lễ hội sôi động và hoành tráng cho người dân ở khắp 14 tỉnh thành mà sự kiện đi qua.

Hàng nghìn khán giả được thưởng thức các tiết mục từ những nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu Việt Nam

Chuỗi lễ hội “Tự hào chất Việt” một lần nữa khẳng định những bản sắc đa dạng của đất nước và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam mà thương hiệu Bia Việt muốn tôn vinh và chia sẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong 5 tháng sự kiện vừa qua, Bia Việt đã đến tay hơn 36.000 người thưởng thức Việt Nam trong những đêm hội ấn tượng và sôi động. Bia Việt đã bước đầu khẳng định được vị thế của mình trong lòng hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam - một nhãn hàng bia dành cho người Việt, mang trong mình tinh thần tôn vinh tinh thần Việt và những giá trị Việt.

Trong thời gian tới, hãy cùng đón chờ Bia Việt cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác sẽ tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm thú vị và bất ngờ trên hành trình kết nối ba miền của Tổ quốc.